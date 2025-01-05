Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уникальное и необъятное — необычное космическое событие ждет землян в конце января
Французский Иль-де-Ре: почему рынок недвижимости переживает спад
Не знал, как правильно есть, дышать и зевать: Бородина высмеяла манеры своего жениха
Amazon продает крошечные раскладные дома с панорамными окнами
Приднестровье отвергло газовую помощь Молдавии силами ЕС
Как правильно стричь когти собаке, чтобы избежать боли и стресса
Как избежать повреждений при хранении мебели: важные советы
Эти ошибки в уходе за картофелем губят урожай
Тренировка с хулахупом: лучшие техники для дома

Лимоны, вино и скалы: что посмотреть в Лимоне

3:00
Туризм

За пределами популярных туристических маршрутов, таких как озеро Комо, скрываются уникальные места с особой атмосферой.

Река
Фото: Freepik by wirestock
Река

Одно из таких — Лимоне-суль-Гарда, небольшой городок на северо-западном берегу озера Гарда, окружённый предгорьями Доломитовых Альп и пропитанный ароматом лимонов.

Несмотря на то, что лимоны лучше растут в южных регионах, здесь, благодаря необычным методам сельского хозяйства, цитрусовые процветают.

Почему Лимоне-суль-Гарда так называется?

Название города вовсе не связано с лимонами. Одни считают, что оно происходит от латинского limen ("граница"), другие — от кельтского lemos ("вяз"). С X века городок известен под разными вариациями имени Лимоне.

До 1932 года сюда можно было добраться лишь по воде или крутой горной тропе. Сегодня до города легко доехать на машине из Милана или Вероны. Такая изоляция помогла сохранить средневековые улочки и традиции выращивания лимонов.

Лимонные рощи: прошлое и настоящее

Главной достопримечательностью Лимоне-суль-Гарда является Лимонайя-дель-Кастель — старинная лимонная ферма XVIII века. Она расположена на холмах и предлагает потрясающий вид на озеро.

Здесь можно прогуляться среди лимонных деревьев и узнать, как фермеры использовали микроклимат Гарды, строили каменные стены и защищали плоды деревянными досками зимой. Такие усилия позволили создать уникальные теплицы и развить лимонную промышленность.

Развлечения на озере Гарда

Лимоне — это не только лимоны. Постоянные ветра делают озеро популярным среди любителей водных видов спорта. На улице Виа IV Novembre находится множество школ, где можно взять напрокат снаряжение. Любителям велопрогулок понравится велосипедная дорожка Гарда, проходящая по скалам и открывающая захватывающие виды на озеро.

Вкус Лимоне

Местная кухня вдохновлена лимонами: в ресторанах подают лимонное ризотто, пасту с цитрусовыми нотками, а также десерты. Особой популярностью пользуется семейный ресторан Al Vecchio Fontec, где вас встретят как дома. Ресторан Gemma, расположенный у старого порта, известен своей живописной террасой у воды.

Скрытые сокровища рядом

Вокруг озера Гарда множество интересных мест. Например, можно совершить короткую поездку на пароме до Мальчезине. Там вас ждёт канатная дорога на Монте-Бальдо и виды, которые не оставят равнодушными.

Лимоне-суль-Гарда — это город, где прошлое и настоящее сплетаются в уникальную гармонию, приглашая открыть для себя нечто большее, чем просто туристическое направление.

Уточнения

Га́рда (Лаго-ди-Гарда итал. Lago di Garda, устар. Бенакское озеро лат. Benacus lacus) — самое большое озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп в котловине ледниково-тектонического происхождения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Наука и техника
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла Аудио 
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Последние материалы
Уникальное и необъятное — необычное космическое событие ждет землян в конце января
Французский Иль-де-Ре: почему рынок недвижимости переживает спад
Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС?
Не знал, как правильно есть, дышать и зевать: Бородина высмеяла манеры своего жениха
Amazon продает крошечные раскладные дома с панорамными окнами
Приднестровье отвергло газовую помощь Молдавии силами ЕС
Как правильно стричь когти собаке, чтобы избежать боли и стресса
Как избежать повреждений при хранении мебели: важные советы
Эти ошибки в уходе за картофелем губят урожай
Тренировка с хулахупом: лучшие техники для дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.