Лимоны, вино и скалы: что посмотреть в Лимоне

3:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

За пределами популярных туристических маршрутов, таких как озеро Комо, скрываются уникальные места с особой атмосферой.

Фото: Freepik by wirestock Река

Одно из таких — Лимоне-суль-Гарда, небольшой городок на северо-западном берегу озера Гарда, окружённый предгорьями Доломитовых Альп и пропитанный ароматом лимонов.

Несмотря на то, что лимоны лучше растут в южных регионах, здесь, благодаря необычным методам сельского хозяйства, цитрусовые процветают.

Почему Лимоне-суль-Гарда так называется?

Название города вовсе не связано с лимонами. Одни считают, что оно происходит от латинского limen ("граница"), другие — от кельтского lemos ("вяз"). С X века городок известен под разными вариациями имени Лимоне.

До 1932 года сюда можно было добраться лишь по воде или крутой горной тропе. Сегодня до города легко доехать на машине из Милана или Вероны. Такая изоляция помогла сохранить средневековые улочки и традиции выращивания лимонов.

Лимонные рощи: прошлое и настоящее

Главной достопримечательностью Лимоне-суль-Гарда является Лимонайя-дель-Кастель — старинная лимонная ферма XVIII века. Она расположена на холмах и предлагает потрясающий вид на озеро.

Здесь можно прогуляться среди лимонных деревьев и узнать, как фермеры использовали микроклимат Гарды, строили каменные стены и защищали плоды деревянными досками зимой. Такие усилия позволили создать уникальные теплицы и развить лимонную промышленность.

Развлечения на озере Гарда

Лимоне — это не только лимоны. Постоянные ветра делают озеро популярным среди любителей водных видов спорта. На улице Виа IV Novembre находится множество школ, где можно взять напрокат снаряжение. Любителям велопрогулок понравится велосипедная дорожка Гарда, проходящая по скалам и открывающая захватывающие виды на озеро.

Вкус Лимоне

Местная кухня вдохновлена лимонами: в ресторанах подают лимонное ризотто, пасту с цитрусовыми нотками, а также десерты. Особой популярностью пользуется семейный ресторан Al Vecchio Fontec, где вас встретят как дома. Ресторан Gemma, расположенный у старого порта, известен своей живописной террасой у воды.

Скрытые сокровища рядом

Вокруг озера Гарда множество интересных мест. Например, можно совершить короткую поездку на пароме до Мальчезине. Там вас ждёт канатная дорога на Монте-Бальдо и виды, которые не оставят равнодушными.

Лимоне-суль-Гарда — это город, где прошлое и настоящее сплетаются в уникальную гармонию, приглашая открыть для себя нечто большее, чем просто туристическое направление.

Уточнения

Га́рда (Лаго-ди-Гарда итал. Lago di Garda, устар. Бенакское озеро лат. Benacus lacus) — самое большое озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп в котловине ледниково-тектонического происхождения.

