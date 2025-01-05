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Судьба собаки, оставшейся без погибшего в авиакатастрофе хозяина

1:50
Туризм

В Южной Корее пса по кличке Пудинг, оставшегося одиноким накануне Нового года после гибели хозяина, нашли новую семью. Его прежний владелец, 80-летний мистер Бэ, погиб в результате крушения самолёта Jeju Air.

Лапа собаки
Фото: Wikipedia by Elf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лапа собаки

Сейчас Пудинг живёт в Сеуле и, несмотря на печаль по утраченной прежней жизни, находится в добром здравии.

Пудинг жил в деревне вместе с мистером Бэ — самым старшим туристом, который поднялся на борт злополучного рейса. Вместе с ним в авиакатастрофе погибло 8 членов семьи, включая жену, двух дочерей и внуков. Они направлялись в пятидневный тур в Таиланд, чтобы отпраздновать юбилей главы семейства. Пудинг остался дома, о нём, по всей видимости, должны были позаботиться соседи.

Пёс ждал возвращения хозяев, особенно 6-летнюю девочку, с которой они были лучшими друзьями по играм. При виде каждой приближающейся машины он оживлялся, но, понимая, что это не его семья, снова садился с опущенной головой. Однажды Пудинг даже пришёл к зданию местной администрации, где часто бывал мистер Бэ.

Один из соседей, узнав о трагедии, пытался забрать собаку к себе, но Пудинг не ушёл дальше двора и вскоре вернулся на своё подворье. Вся деревня задавалась вопросом: кто теперь позаботится о преданном питомце?

Местная организация по защите животных связалась с одним из родственников погибшего, который дал согласие на поиск нового дома для собаки. Рассказ о судьбе Пудинга, опубликованный в социальных сетях, тронул множество людей. Через несколько дней после многочисленных предложений пёс нашёл новую семью и обрёл дом, благодаря организации по защите прав животных CARE.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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