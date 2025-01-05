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Где провести оставшиеся выходные в обеих столицах

1:54
Туризм

Идеи для отдыха на новогодних каникулах в Москве и Санкт-Петербурге.

На рождественской ярмарке
Фото: freepik.com by gpointstudio is licensed under Free More info
На рождественской ярмарке

Москва

Красная площадь и ГУМ
Посетите знаменитый ледовый каток, наслаждайтесь атмосферой рождественской ярмарки, а также сделайте памятные снимки в ярко украшенных фотозонах.

Парк «Зарядье»
Здесь вас ждут катание на коньках, ледяные лабиринты и праздничные концерты, которые создадут особую новогоднюю атмосферу.

ВДНХ — ледовый городок
Огромные ледяные горки, весёлые аттракционы и сувенирная ярмарка порадуют как взрослых, так и детей.

Санкт-Петербург

Дворцовая площадь.

Центральная ёлка города, праздничные фотозоны и горка для детей и взрослых станут прекрасным местом для прогулки.

Невский проспект

Насладитесь яркой новогодней иллюминацией и празднично украшенными ёлками, которые украшают главную улицу города.

Городская ярмарка

Здесь проходят ремесленные и кулинарные мастер-классы, а также работают точки питания с традиционными зимними угощениями.

Парк «Новая Голландия»

На территории парка организованы детские мероприятия, работает каток и ярмарка с оригинальными подарками и вкусной едой.

Сочи

Если решите отправиться в Сочи, учитывайте большие очереди на набережных и ограничения на прогулочные билеты. Чтобы избежать неудобств, бронируйте билеты заранее. Местные жители часто избегают туристических локаций, поэтому подумайте о менее загруженных местах для отдыха.

Главные локации

  • Москва: Красная площадь, Зарядье, ВДНХ.
  • Санкт-Петербург: Дворцовая площадь, Невский проспект, Новая Голландия.
  • Сочи: Набережные, местные парки.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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