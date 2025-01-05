Где провести оставшиеся выходные в обеих столицах

Идеи для отдыха на новогодних каникулах в Москве и Санкт-Петербурге.
Москва
Красная площадь и ГУМ
Посетите знаменитый ледовый каток, наслаждайтесь атмосферой рождественской ярмарки, а также сделайте памятные снимки в ярко украшенных фотозонах.
Парк «Зарядье»
Здесь вас ждут катание на коньках, ледяные лабиринты и праздничные концерты, которые создадут особую новогоднюю атмосферу.
ВДНХ — ледовый городок
Огромные ледяные горки, весёлые аттракционы и сувенирная ярмарка порадуют как взрослых, так и детей.
Санкт-Петербург
Дворцовая площадь.
Центральная ёлка города, праздничные фотозоны и горка для детей и взрослых станут прекрасным местом для прогулки.
Невский проспект
Насладитесь яркой новогодней иллюминацией и празднично украшенными ёлками, которые украшают главную улицу города.
Городская ярмарка
Здесь проходят ремесленные и кулинарные мастер-классы, а также работают точки питания с традиционными зимними угощениями.
Парк «Новая Голландия»
На территории парка организованы детские мероприятия, работает каток и ярмарка с оригинальными подарками и вкусной едой.
Сочи
Если решите отправиться в Сочи, учитывайте большие очереди на набережных и ограничения на прогулочные билеты. Чтобы избежать неудобств, бронируйте билеты заранее. Местные жители часто избегают туристических локаций, поэтому подумайте о менее загруженных местах для отдыха.
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