Рейсы на Кубу пока возможно только из Москвы

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы по-прежнему могут летать на курорты Кубы только из Москвы. Запуск рейсов из Санкт-Петербурга и других регионов, несмотря на анонсы, пока не предвидится. Об этом с изданием РИА Новости поделился посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куба

Ранее министр туризма Кубы анонсировал увеличение числа рейсов между Россией и Островом свободы, обещая в 2024 году прямые перелёты из Санкт-Петербурга. Однако обсуждения пока не вышли за рамки кабинетов.

Как пояснил посол, Куба заинтересована в расширении воздушного сообщения с Россией. Однако этому мешает нехватка дальнемагистральных самолётов и западные санкции.

«На данный момент отсутствие необходимых самолётов не позволяет авиакомпаниям запускать рейсы на Кубу из регионов России», — отметил Гармендия Пенья.

Есть и хорошие новости для российских туристов. Карты «Мир» уже начали принимать в основных туристических и торговых точках Кубы, и этот список будет расширяться.

Кроме того, российские туристы больше не останутся без электричества в кубинских отелях. Благодаря помощи Москвы, Куба получила 2 миллиона долларов США на восстановление национальной энергосистемы и 60 миллионов долларов на закупку топлива для её стабильной работы.