Что делать, если отель отказывается вернуть полную стоимость бронирования

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если новогодние каникулы сорвались из-за непредвиденных обстоятельств, и вы вынуждены отменить запланированную поездку, отель обязан вернуть вам деньги. На это обратила внимание пресс-служба Роспотребнадзора.

Фото: Wikipedia by Новиков Евгений Александрович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ отель

Ведомство напоминает, что, согласно статье 32 закона "О защите прав потребителей" и пункту 30 правил предоставления гостиничных услуг, гость имеет право отказаться от бронирования в любое время, оплатив только фактически понесённые гостиницей расходы.

"Если отель не сможет доказать наличие таких расходов, вся сумма должна быть возвращена потребителю", — отмечают в Роспотребнадзоре.

Важно помнить, что заявление на возврат средств следует направлять непосредственно в гостиницу, даже если бронирование осуществлялось через агрегатор. Если отель ссылается на свою политику возвратов и отказывается вернуть всю сумму, это противоречит закону и нарушает ваши права.

В случае конфликта вы можете обратиться в территориальное подразделение Роспотребнадзора. Для этого нужно подать заявление через раздел "Обращения граждан" на сайте ведомства, приложив следующие документы:

копии билетов;

документ, подтверждающий оплату отеля;

маршрутную квитанцию с отметкой об отмене рейса;

копию претензии к гостинице;

ответ на претензию (если имеется).

Следуйте этим рекомендациям, чтобы защитить свои права и вернуть деньги за несостоявшееся путешествие.