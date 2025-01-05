Путешествия после праздников: куда улететь дешевле всего

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

После новогодних праздников цены на авиаперелёты заметно снизятся, что делает январь особенно привлекательным временем для путешествий. Стоимость билетов на внутренние рейсы упадёт в среднем на 30%, а зарубежные направления станут дешевле на 14%.

Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Falcon 10

Популярные направления по России

Казань — лидирует среди доступных вариантов: билеты подешевеют на 45%.

Махачкала — снижение цен на 43%.

Сочи — популярное зимнее направление подешевеет на 39%.

Минеральные Воды — стоимость билетов также снизится на 39%.

Екатеринбург — падение цен на треть.

Зарубежные направления

Баку — билеты станут дешевле на 44%, что делает город одним из самых доступных в январе.

Тбилиси — снижение на 41% обещает интересное путешествие в Грузию.

Ереван — билеты подешевеют на 40%.

Дубай — перелёт в популярный эмират станет доступнее на 39%.

Стамбул — снижение цен на 35% позволяет выгодно отправиться в Турцию.

Такое снижение цен открывает отличные возможности для спонтанных путешествий как по России, так и за её пределами. Январь — лучшее время для открытия новых горизонтов по выгодным ценам.