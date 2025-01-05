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Путешествия после праздников: куда улететь дешевле всего

1:25
Туризм

После новогодних праздников цены на авиаперелёты заметно снизятся, что делает январь особенно привлекательным временем для путешествий. Стоимость билетов на внутренние рейсы упадёт в среднем на 30%, а зарубежные направления станут дешевле на 14%.

Falcon 10
Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Falcon 10

Популярные направления по России

Казань — лидирует среди доступных вариантов: билеты подешевеют на 45%.
Махачкала — снижение цен на 43%.
Сочи — популярное зимнее направление подешевеет на 39%.
Минеральные Воды — стоимость билетов также снизится на 39%.
Екатеринбург — падение цен на треть.

Зарубежные направления

Баку — билеты станут дешевле на 44%, что делает город одним из самых доступных в январе.
Тбилиси — снижение на 41% обещает интересное путешествие в Грузию.
Ереван — билеты подешевеют на 40%.
Дубай — перелёт в популярный эмират станет доступнее на 39%.
Стамбул — снижение цен на 35% позволяет выгодно отправиться в Турцию.

Такое снижение цен открывает отличные возможности для спонтанных путешествий как по России, так и за её пределами. Январь — лучшее время для открытия новых горизонтов по выгодным ценам.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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