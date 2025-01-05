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Режим ЧС в Севастополе: загрязнение пляжей мазутом после аварии танкеров

1:02
Туризм

В Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения пляжей мазутом, появившимся после аварии двух танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты достигли нескольких участков побережья, включая пляжи Учкуевки, Ласпи, "Звёздный берег" и Голубую бухту. В Балаклавской бухте зафиксировано пятно мазута диаметром около полутора метров.

Разлив мазута в Черном море
Фото: https://kuban.bfm.ru/news/35928 by Фото: Оперштаб
Разлив мазута в Черном море

Для устранения последствий губернатор Севастополя возглавил оперативный штаб. Он выразил уверенность, что специалисты МЧС справятся с ситуацией, однако помощь активно оказывают и местные жители, и волонтёры.

Особое внимание уделено спасению птиц, пострадавших от загрязнения. В одной из ветеринарных клиник города открыт пункт приёма для оказания помощи пострадавшим животным.

На данный момент работы по очистке пляжей продолжаются, власти призывают жителей сохранять спокойствие и не приближаться к местам загрязнения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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