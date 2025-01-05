В Таиланде посреди моря лодочник и туристы не смогли договориться о цене

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы на популярном тайском острове Панган столкнулись с необычной ситуацией, которая вызвала горячие обсуждения в социальных сетях. Неприятный инцидент произошел в ночь на одном из пляжей после весёлого праздника.

Фото: unsplash.com by Robert Crawford rcrawford86, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лодка

Около двух часов ночи группа туристов решила отправиться в море на лодке. Лодочник, работающий у отеля Rin Beach Resort, озвучил цену за поездку — 400 батов (примерно 1,3 тыс. рублей) с человека. Но, оказавшись в открытом море, туристы начали спорить: одни отказывались платить, другие требовали вернуться, а третьи настаивали на продолжении веселья. Лодочник заявил, что начнет движение только после того, как все пассажиры заплатят.

Ситуация вызвала бурю негодования в социальных сетях. Многие пользователи назвали случившееся "пиратством" и обратили внимание на бездействие полиции. Владелец лодки признался, что такие конфликты не редкость: иногда туристы, не оплатив поездку, прыгают за борт и убегают.

В ответ на скандал местные власти пообещали навести порядок. Предполагается, что будут введены единые правила: стоимость морских прогулок станет известна заранее, а оплата будет производиться до посадки на берегу.