Растёт спрос на белорусские санатории — качественное лечение по доступным ценам

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1:18
Туризм

Участники рынка уверены, что тренд на увеличение глубины бронирования продолжится и в 2025 году.

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Фото: freepik.com is licensed under Public domain
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Это связано с консервативным подходом крупнейших игроков к формированию обязательств перед зарубежными партнерами, как рассказала "РГ" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В конце прошлого года средние скидки на летние туры в Турцию достигали 35-40%, а некоторые отели предлагали скидки до 70%.

Продажи летних туров на Кубу уже открыты, и там скидки в отелях могут достигать 50%.

Также стали доступны поездки в санатории Белоруссии, где некоторые из них предлагают путевки со скидкой 10%. Белорусские здравницы практически полностью подтверждают заявки на доступные периоды 2025 года. В настоящее время наиболее востребованы санатории высокого и выше среднего уровня в Белоруссии.

По словам туроператоров АТОР, такие предпочтения россиян объясняются высоким качеством лечебных услуг в белорусских здравницах, тарифы в которых на 15-20% ниже, чем в аналогичных санаториях Кавказских Минеральных Вод.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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