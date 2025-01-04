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Новогодние расходы бьют по карману туристов — пицца и кока-кола по завышенным ценам

1:16
Туризм

Цены на пиццу в Венеции заметно выросли.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Об этом сообщает ilgazzettino.it. Пицца "Маринара" теперь стоит 17 евро, что превышает обычные расценки. Официант связывает это с новогодними расходами.

Специальное новогоднее меню в ресторане "Оке" на плавучих платформах также отличается высокими ценами. Пицца "Маргарита" обойдется в 14 евро, что также выше привычной стоимости. Ингредиенты и работа официантов остаются прежними, изменяется лишь дата. Несмотря на высокие цены, группа из десяти друзей осталась в ресторане. Однако клиенты выражают недовольство по поводу завышенных цен, особенно на кока-колу. Некоторые считают, что расценки не оправданы качеством. 

Владелец заведения объясняет высокие цены новогодними затратами на персонал. Наценка на кухню составляет 10%, что помогает покрыть дополнительные расходы. Цены на безалкогольные напитки также увеличились на один евро.

Директор Ассоциации общественных работников Эрнесто Панчина подчеркивает важность информирования клиентов о расходах ещё до оформления заказа.

Уточнения

Coca-Cola (рус. ко́ка-ко́ла; в просторечии — ко́ла) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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