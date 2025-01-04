Частный самолет Пабло Эскобару превратили в апартаменты

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Частный самолет Пабло Эскобару Boeing 727 продолжал совершать рейсы вплоть до 2012 года, затем его забросили. Тогда бизнесмен Джонни Палмер сделал из него отель.

Фото: Wikimedia Commons by JetRequest.com is licensed under Public domain салон самолета

Чтобы почувствовать себя миллиардерами на высоте 32 футов придется отдать за ночь £850 (90 тыс. руб.)

В заброшенном Boeing 727 есть все, что нужно — джакузи, позолоченный душ, сауна и мебель из орехового дерева. В салоне также сохранилась оригинальная и полностью оборудованная кабина пилота, сообщает Mirror.

У самолета нет крыльев и двигателей, но работают трап, осветительные приборы, кухня и холодильник.

Уточнения

Па́бло Эми́лио Эскоба́р Гави́рия (исп. Pablo Emilio Escobar Gaviria; 1 декабря 1949 — 2 декабря 1993) — колумбийский наркобарон и террорист.

