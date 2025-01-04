Частный самолет Пабло Эскобару превратили в апартаменты

Частный самолет Пабло Эскобару Boeing 727 продолжал совершать рейсы вплоть до 2012 года, затем его забросили. Тогда бизнесмен Джонни Палмер сделал из него отель.
Чтобы почувствовать себя миллиардерами на высоте 32 футов придется отдать за ночь £850 (90 тыс. руб.)
В заброшенном Boeing 727 есть все, что нужно — джакузи, позолоченный душ, сауна и мебель из орехового дерева. В салоне также сохранилась оригинальная и полностью оборудованная кабина пилота, сообщает Mirror.
У самолета нет крыльев и двигателей, но работают трап, осветительные приборы, кухня и холодильник.
Па́бло Эми́лио Эскоба́р Гави́рия (исп. Pablo Emilio Escobar Gaviria; 1 декабря 1949 — 2 декабря 1993) — колумбийский наркобарон и террорист.
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