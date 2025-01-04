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Частный самолет Пабло Эскобару превратили в апартаменты

0:48
Туризм

Частный самолет Пабло Эскобару Boeing 727 продолжал совершать рейсы вплоть до 2012 года, затем его забросили. Тогда бизнесмен Джонни Палмер сделал из него отель.

салон самолета
Фото: Wikimedia Commons by JetRequest.com is licensed under Public domain
салон самолета

Чтобы почувствовать себя миллиардерами на высоте 32 футов придется отдать за ночь £850 (90 тыс. руб.)

В заброшенном Boeing 727 есть все, что нужно — джакузи, позолоченный душ, сауна и мебель из орехового дерева. В салоне также сохранилась оригинальная и полностью оборудованная кабина пилота, сообщает Mirror.

У самолета нет крыльев и двигателей, но работают трап, осветительные приборы, кухня и холодильник.

Уточнения

Па́бло Эми́лио Эскоба́р Гави́рия (исп. Pablo Emilio Escobar Gaviria; 1 декабря 1949 — 2 декабря 1993) — колумбийский наркобарон и террорист.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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