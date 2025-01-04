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В Японии растёт интерес к сакэ-туризму

1:41
Туризм

Развитие туризма по производству сакэ в Японии стало заметной тенденцией в последние годы, отражая растущий интерес как местных жителей, так и иностранцев к традиционному японскому напитку.

япония японцы зима
Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
япония японцы зима

Сакэ, обладающее богатой историей и культурным значением, привлекает туристов не только своим уникальным вкусом, но и процессом его производства.

Экскурсии по пивоварням

Многие сакэ-бары и пивоварни открывают свои двери для туристов, предлагая экскурсии, на которых можно узнать о процессе производства сакэ, его истории и культуре. Обычно экскурсии включают дегустацию разных сортов сакэ, что позволяет гостям оценить разнообразие этого напитка.

Сакэ-фестивали

В Японии проводятся различные фестивали сакэ, на которых можно попробовать продукцию множества местных пивоварен. Такие мероприятия часто включают мастер-классы, где можно узнать о том, как правильно дегустировать сакэ и сочетать его с едой. Каждая префектура Японии славится своими уникальными сортами сакэ, что делает путешествия по стране особенно интересными. Например, префектура Ниигата известна своим легким и сладким сакэ, а в Хиросиме — более насыщенные и крепкие варианты.

Агро-туризм

Некоторые пивоварни предлагают возможность совместить туризм по производству сакэ с агротуризмом, позволяя туристам участвовать в сборе риса, который используется для производства сакэ, и тем самым погрузиться в процесс на более глубоком уровне, передает The Japan Times.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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