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Туристы и местные жители объединились для очистки побережья Бали после новогодних праздников

1:21
Туризм

На Бали устраняют последствия новогодних праздников: пляжи популярного курортного острова оказались завалены бытовым мусором.

мусор
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
мусор

Основную часть отходов принесло море с соседних островов, особенно с Явы. Сегодня туристы и местные жители вышли на субботник, чтобы очистить пляжи.

Сильнее всего пострадали пляжи Кедонганана и Джимбарана, а также побережья Куты и Легиана. В некоторых местах пластиковый мусор образовал завалы высотой до метра.

Россиянка Татьяна Комелова была шокирована увиденным и вместе с шестью сотнями волонтеров собирала отходы вручную, заполнив бесчисленные мешки. Общее количество собранного мусора исчисляется десятками тонн. Во время уборки были спасены морские черепахи и рыбы, которые запутались в пластиковых отходах.

Мусорная проблема на Бали существует давно. Зимние муссоны приносят не только обломки деревьев и старую мебель, но и большое количество пластика. В ближайшие выходные на остров приедут министры туризма и охраны окружающей среды Индонезии, и местные активисты надеются на решение проблемы. Среди предложений — установка заградительных сетей и сбор мусора прямо в море.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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