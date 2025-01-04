Праздники позади — авиабилеты по России подешевеют на 30%

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

После новогодних праздников в январе цены на перелеты по внутренним направлениям упадут в среднем на 30%, а на зарубежные рейсы — на 14%.

Фото: flickr.com by Анна Зверева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Победа

Об этом сообщают аналитики "Авиасейлс". Среди популярных направлений в России больше всего подешевеют билеты в Казань — их стоимость снизится в среднем на 45%.

Так, перелет туда-обратно из Москвы обойдется от 4 900 рублей, из Санкт-Петербурга — от 4 300 рублей, а из Екатеринбурга — от 6 200 рублей.

Также заметное снижение ожидается на рейсы в Махачкалу, где билеты подешевеют на 43%. Перелет туда-обратно из Москвы будет стоить от 6 700 рублей, из Санкт-Петербурга — от 11 000 рублей, а из Екатеринбурга — от 10 500 рублей.

На 39% упадут цены на билеты в Сочи. Перелет туда-обратно из Москвы стартует от 9 900 рублей, из Санкт-Петербурга — от 17 000 рублей, а из Екатеринбурга — от 11 000 рублей.

Аналогичное снижение ожидается на рейсы в Минеральные Воды, где стоимость билетов туда-обратно из Москвы составит от 8 800 рублей, из Санкт-Петербурга — от 21 300 рублей, а из Екатеринбурга — от 17 000 рублей.

Путешественники, планирующие посетить Екатеринбург в январе, смогут сэкономить около трети на авиабилетах. Перелет туда-обратно из Москвы обойдется от 8 300 рублей, а из Санкт-Петербурга — от 7 800 рублей.

Уточнения

Рейс — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.



