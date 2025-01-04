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Горные лыжи для начинающих — куда поехать этой зимой

2:36
Туризм

Если зимой вам хочется освоить горные лыжи или сноуборд, сейчас самое время выбрать подходящий курорт.

Зимний сезон на курорте Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Зимний сезон на курорте Роза Хутор

Специально для новичков Super составил подборку лучших горнолыжных комплексов в России.

Карачаево-Черкесия: Архыз  
Этот молодой курорт, открывшийся в 2013 году, порадует качественными склонами и отличными условиями для начинающих. Здесь вас ждут четыре зеленые трассы. На Южном склоне особенно подходит для новичков трасса № 10 — широкая, пологая и изолированная. На Северном склоне любители спокойного катания оценят трассу № 1, которая предлагает уединение и прекрасные виды на горы. Единственный минус — загруженность в высокий сезон и не самый удобный кресельный подъемник для сноубордистов.

Иркутская область: Гора Соболиная  
Комплекс "Гора Соболиная" был признан лучшим курортом для начинающих на Международном конгрессе горнолыжной индустрии в 2010 году. Здесь есть учебные склоны с короткими трассами и удобными подъемниками. После освоения начальных навыков можно попробовать спуск «Баунти» или двухкилометровую трассу Восточная, которая подойдет для уверенного катания. А захватывающий вид на Байкал станет дополнительным бонусом.

Башкирия: "Банное" и "Абзаково"  
Эти два курорта, расположенные всего в 25 км друг от друга, предлагают один ски-пасс на оба комплекса, что делает их особенно привлекательными. В "Банном" есть несколько учебных склонов и широкий пологий спуск, идеальный для первых шагов. В "Абзаково" 13 трасс общей длиной 18 км, включая легкую "дорожку" с перепадом высот в 260 м, которая отлично подходит для освоения катания. Дополнительные развлечения, такие как аквапарк и зоопарк, делают эти курорты отличным выбором для семейного отдыха.

Красная Поляна
Красная Поляна известна своими курортами: "Красная Поляна", "Газпром" и "Роза Хутор", предлагающими 167 км трасс. Однако для начинающих лучше выбрать "Газпром", особенно склон "Лаура", который идеально подходит для спокойного катания и обучения. Здесь вы найдете комфортные условия для освоения азов горнолыжного спорта без суеты и очередей, сообщает "Рамблер".

Уточнения

Сноубо́рд сноубо́рдинг — зимний олимпийский вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных склонов и гор на специальном спортивном снаряде — сноуборде.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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