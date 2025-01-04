Климатическая ирония: добыча нефти уничтожает порты

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Угроза, которая словно шутит с человечеством: крупнейшие нефтяные порты мира, включая те, что находятся в США, Саудовской Аравии и ОАЭ, могут оказаться под водой. Причина этой катастрофы — повышение уровня мирового океана.

Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нефтяной танкер AbQaiq на терминале Мина-аль Бакр

Ирония в том, что этот процесс спровоцирован глобальным потеплением — следствием сжигания ископаемого топлива, добыча которого является основой деятельности этих портов.

Ученые подчеркивают: климатический кризис уже не миф, а реальность. В результате глобального потепления ледники стремительно тают, уровень моря поднимается, а прибрежные регионы и инфраструктура оказываются под угрозой.

Однако есть выход.

По словам исследователей, сокращение выбросов углекислого газа и переход на возобновляемые источники энергии могут остановить или замедлить этот процесс. Инвестиции в экологически чистые технологии способны стать ключом к решению проблемы.

"Климатический кризис — это вызов, с которым необходимо справляться сейчас. От этого зависит будущее миллионов людей и целых отраслей экономики", — отмечает Мая Хашоги, эксперт.

Мировые лидеры уже предпринимают шаги для перехода на экологичную энергетику. Но темпы всё ещё недостаточны, а крупнейшие нефтяные державы находятся в центре противоречий.

Пока одни ищут пути сокращения углеродного следа, другие продолжают наращивать добычу ископаемых ресурсов, игнорируя долгосрочные последствия.

Глобальное потепление — не просто проблема для будущих поколений, а реальная угроза, которая уже стучится в наши двери.

Уточнения

Возобновля́емая или регенерати́вная, «зелёная», эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов или возобновляемых органических ресурсов и предоставлении для технического применения.

