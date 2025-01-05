Мистика Брокена: горы, где оживают легенды

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Горы Гарц в Германии давно стали притягательным местом для любителей тайн и мистики. Склоны Брокена овеяны легендами о ведьмах и колдунах, прячущихся в густых лесах.

Именно здесь Иоганн Вольфганг фон Гёте нашёл вдохновение для создания своего знаменитого "Фауста". Каждый год в ночь на 30 апреля на вершине Брокена собираются ведьмы, чтобы отметить Вальпургиеву ночь.

Но мистика — лишь одна из сторон Гарца. Здесь находится Вернигероде — живописный город с красочными улочками и уникальными достопримечательностями. Этот уютный уголок станет отправной точкой для знакомства с легендами региона и его удивительной природой.



Вернигероде: средневековая сказка

Разноцветные фахверковые дома Вернигероде, появившиеся в XII веке, сохранились до наших дней почти в первозданном виде.

Главная жемчужина города — впечатляющая ратуша на рыночной площади, построенная в 1494 году. Внимания заслуживает и "кривой дом" неподалёку, а также самый маленький дом города на Кохштрассе.

Вернигероде привлекает и своими музеями. Обязательно посетите знаменитый замок, возвышающийся над городом. Любители авиации оценят местный Музей авиации, где можно даже почувствовать себя пилотом.

А для всей семьи подойдёт парк "Малый Гарц" — миниатюрная страна чудес с уменьшенными копиями зданий региона, тематическими садами, полем для мини-гольфа и уютными зонами отдыха.



Брокен и его тайны

Гора Брокен, расположенная всего в 27 километрах от Вернигероде, — центр мифов и легенд Гарца. Добраться до её вершины можно на историческом паровозе узкоколейной железной дороги. Этот живописный маршрут подарит незабываемые виды на леса, реки и горные вершины.

Любителям природы стоит обратить внимание на близлежащие реки Хольтемме и Циллербах, а также на многочисленные пешеходные тропы региона. Для тех, кто хочет расширить маршрут, всего в 30 километрах находится Кведлинбург — первая столица Германии с извилистыми улочками и богатой историей.



Гарц: магия для каждого

Горы Гарц — это место, где мистика встречается с историей и природной красотой. От таинственных легенд до удивительных замков и уникальной природы — здесь каждый найдёт что-то своё.

Будь то исследование средневековых городов, прогулки по лесным тропам или знакомство с культурным наследием, Гарц обещает незабываемые впечатления.

Уточнения

Иога́нн Во́льфганг фон Гёте (нем. Johann Wolfgang von Goethe; 28 августа 1749, Франкфурт-на-Майне — 22 марта 1832, Веймар) — немецкий поэт, драматург, романист, учёный-энциклопедист, государственный деятель, театральный режиссёр и критик.



Гарц или Харц (нем. Harz от средневекового нем. Hart — «горный лес») — самые северные горы средней высоты в Германии и наивысшие горы Северной Германии.

