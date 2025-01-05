Революция в медицине: беспилотники доставляют плазму крови в удалённые районы

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Беспилотники открывают новые возможности для отечественной медицины, обеспечивая быструю и бережную доставку плазмы крови. Это позволяет сохранить её качество для сложных анализов и точной диагностики, даже если пациент находится на значительном удалении от лаборатории. Об этом сообщает портал Наука.рф.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drone_Mavic_Pro_may2020.jpg БПЛА

Один из таких анализов — тест тромбодинамики, который выявляет нарушения системы гемостаза и оценивает риски тромбообразования и кровотечений. Его точность напрямую зависит от состояния биоматериала, а традиционные методы транспортировки часто искажают результаты.

Российские учёные впервые в мире подтвердили безопасность перевозки плазмы крови с помощью беспилотных летательных аппаратов. В эксперименте, организованном учёными Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис и Тихоокеанского государственного медицинского университета, использовались инновационные дроны InnoVtol-3s.

Эти беспилотники, оснащённые системой вертикального взлёта и посадки, минимизируют вибрации и перегрузки, что критически важно для сохранности плазмы. Испытания подтвердили, что метод позволяет транспортировать плазму на расстояния до 250 км без потери качества. Ранее такая задача считалась практически невыполнимой из-за ограниченной стабильности плазмы (около трёх часов) и высокой стоимости авиационной доставки.

В рамках эксперимента исследователи провели многократный анализ 30 образцов плазмы крови, взятых у добровольцев. Испытания включали транспортировку образцов на различных высотах и скоростях, в том числе в сложных погодных условиях. Параметры плазмы, такие как динамика свёртывания и структура фибринового сгустка, изменялись не более чем на 4% от эталонных показателей, что подтверждает высокое качество доставленного биоматериала.

Результаты исследования открывают перспективы для диагностики заболеваний и проведения сложных анализов в отдалённых регионах. Решение способно сократить время постановки диагноза и сделать передовые медицинские технологии доступными для широкой аудитории.

Беспилотник InnoVtol-3s, разработанный в Иннополисе, изначально создавался для мониторинга территорий и аэродоставки. Его гибридный двигатель позволяет преодолевать до 300 км со скоростью 80 км/ч, а конструкция рассчитана на полезную нагрузку до 5 кг.

Применение аппарата в медицине стало настоящим прорывом, особенно в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030. Дальний Восток".

Уточнения

Тромбофлеби́т (от тромб и флебит) — тромбоз с воспалением стенки вены и образованием тромба, закрывающего её просвет.

