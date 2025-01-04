Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти советы по хранению муки удивят даже опытных хозяек
Как избавиться от прыщей на спине: 15 эффективных способов
С какого возраста лучше начинать заниматься бадминтоном?
Как зодиакальные созвездия связаны с вашей личностью
Секреты правильной настройки водительского кресла для комфортных поездок
Евросоюз может выдавать российский газ за поставки из США и Катара
Найден способ замедлить старение с помощью нового белка
Семь растений, которые идеально подойдут для детской комнаты
Прогулки с питомцем в -20°C: мифы и реальность

Пассажиров Turkish Airlines клопы атакуют прямо на борту

1:17
Туризм

Пассажиры нескольких рейсов Turkish Airlines в 2024 году пожаловались на обнаружение клопов на борту самолетов компании, сообщает The New York Times.

Самолет в небе
Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самолет в небе

В частности, неприятный инцидент произошел в марте на рейсе из Йоханнесбурга в Стамбул. Позже, в октябре, аналогичные жалобы поступили от пассажиров рейса из Стамбула в Сан-Франциско. Некоторые из них рассказали, что насекомые буквально "падали с потолка", что заставляло людей просить пересадить их на другие места. Спустя три недели после этого случая клопы были замечены на рейсе из Вашингтона в Стамбул.

Как пишет издание, Turkish Airlines предлагала пострадавшим пассажирам компенсации, однако от публичных комментариев компания воздержалась. На текущий момент Turkish Airlines выполняет рейсы более чем по 300 направлениям, используя около 400 самолетов.

Эксперты, опрошенные NYT, уточнили, что полная обработка самолета от клопов занимает от двух до пяти дней. Затраты на такую процедуру могут достигать $125 тысяч, учитывая расходы на обработку и потерянную выручку.

Уточнения

Turkish Airlines (тур. Türk Hava Yolları (THY), переводится как Турецкие авиалинии) — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле.

The New York Times традиционная транскрипция — «Нью-Йорк таймс» (в переводе с англ. — «Нью-Йоркские времена») — американская ежедневная газета, издающаяся в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Здоровье
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину
Экономика и бизнес
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Последние материалы
Как избежать поломки дворников зимой: простые правила
Секреты ретро: почему 60-е и 80-е остаются актуальными
Переход на краткосрочные контракты с СПГ разрушает стабильность в Европе
Пассажиров Turkish Airlines клопы атакуют прямо на борту
Фитнес-тренер Добронравова рассказала, как сжечь праздничные калории без особых усилий
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Микропластик в чае: кто рискует отравиться
Завтрак, который удивит: омлет с лососем и каплей водки
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Какие солнечные явления угрожают Земле и как их предотвратить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.