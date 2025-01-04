Пассажиров Turkish Airlines клопы атакуют прямо на борту

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажиры нескольких рейсов Turkish Airlines в 2024 году пожаловались на обнаружение клопов на борту самолетов компании, сообщает The New York Times.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолет в небе

В частности, неприятный инцидент произошел в марте на рейсе из Йоханнесбурга в Стамбул. Позже, в октябре, аналогичные жалобы поступили от пассажиров рейса из Стамбула в Сан-Франциско. Некоторые из них рассказали, что насекомые буквально "падали с потолка", что заставляло людей просить пересадить их на другие места. Спустя три недели после этого случая клопы были замечены на рейсе из Вашингтона в Стамбул.

Как пишет издание, Turkish Airlines предлагала пострадавшим пассажирам компенсации, однако от публичных комментариев компания воздержалась. На текущий момент Turkish Airlines выполняет рейсы более чем по 300 направлениям, используя около 400 самолетов.

Эксперты, опрошенные NYT, уточнили, что полная обработка самолета от клопов занимает от двух до пяти дней. Затраты на такую процедуру могут достигать $125 тысяч, учитывая расходы на обработку и потерянную выручку.

Уточнения

Turkish Airlines (тур. Türk Hava Yolları (THY), переводится как Турецкие авиалинии) — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле.



The New York Times традиционная транскрипция — «Нью-Йорк таймс» (в переводе с англ. — «Нью-Йоркские времена») — американская ежедневная газета, издающаяся в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 года.

