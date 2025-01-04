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Итальянская газета оценила цены в европейских аэропортах

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Туризм

Аэропорт Стамбула признали самым дорогим по стоимости питания среди европейских аэропортов. Итальянская газета Corriere della Sera провела исследование и выяснила, что цены в местных кафе и ресторанах превышают стоимость еды в 16 других воздушных гаванях Европы.

аэропорт, Стамбул
Фото: Wikimedia Commons by Ercan Karakas - SpotTR is licensed under Public domain
аэропорт, Стамбул

Однако администрация стамбульского аэропорта не согласилась с выводами рейтинга. Компания-оператор, управляющая ресторанами и кафе на территории аэропорта, заявила, что условия здесь выгоднее, чем у многих конкурентов.

"Мы предлагаем широкий выбор блюд и напитков, включая воду, кофе, сэндвичи, круассаны и бургеры. Помимо этого, пассажиры могут найти альтернативные варианты для любого бюджета", — приводит слова компании телеканал Habertürk.

Уточнения

«Коррье́ре де́лла се́ра» (итал. Corriere della Sera — «Вечерний вестник») — крупнейшая итальянская ежедневная газета.

Международный аэропорт Стамбул (тур. İstanbul Havalimanı; ИАТА: IST, ИКАО: LTFM), также известный как новый аэропорт Стамбула или третий аэропорт Стамбула (тур. Üçüncü Havalimanı) — международный аэропорт в районе Арнавуткёй на территории европейской части Стамбула в Турции.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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