Бесплатный транспорт в Белграде: как это работает в других странах

С 1 января общественный транспорт в Белграде станет полностью бесплатным для всех жителей и гостей города.
"Это не единственное нововведение, ведь в 2025 году в столице больше не будет подвижного состава старше двух лет" - отметил Александр Шапич, мэр Белграда.
Белград — крупнейший город с бесплатным транспортом
Эта инициатива может сделать Белград крупнейшим городом в мире с населением свыше миллиона человек, где транспорт стал доступен для всех без оплаты.
Такое решение способно существенно изменить городской ритм, уменьшить использование личных автомобилей и улучшить экологическую ситуацию.
Белград — не единственный город, внедряющий подобную практику. Вот несколько ярких примеров:
В ряде других городов существуют отдельные линии, где проезд бесплатен для всех пассажиров.
С введением бесплатного транспорта в Белграде планируется не только упростить передвижение для всех, но и создать современную, удобную и экологичную транспортную сеть.
Новый подвижной состав, отказ от старых машин и новые маршруты — все это сделает поездки по городу максимально комфортными.
Бесплатный транспорт — это не только экономия для жителей, но и значительный шаг к более устойчивому будущему.
Этот пример Белграда может вдохновить и другие города на подобные инициативы.
Белгра́д (серб. ) — столица и крупнейший город Республики Сербия, один из самых древних городов в Европе. Сам город (под именем Сингидунум) был основан кельтским племенем скордисков в III веке до нашей эры. В 878 году впервые упоминается как Белград.
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