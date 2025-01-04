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Бесплатный транспорт в Белграде: как это работает в других странах

1:57
Туризм

С 1 января общественный транспорт в Белграде станет полностью бесплатным для всех жителей и гостей города.

Трамвай
Фото: web.archive.org by trolleyfan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Трамвай

"Это не единственное нововведение, ведь в 2025 году в столице больше не будет подвижного состава старше двух лет" -  отметил Александр Шапич, мэр Белграда.

Белград — крупнейший город с бесплатным транспортом

Эта инициатива может сделать Белград крупнейшим городом в мире с населением свыше миллиона человек, где транспорт стал доступен для всех без оплаты.

Такое решение способно существенно изменить городской ритм, уменьшить использование личных автомобилей и улучшить экологическую ситуацию.

Примеры из других городов мира

Белград — не единственный город, внедряющий подобную практику. Вот несколько ярких примеров:

  • В Таллине общественный транспорт уже стал бесплатным, но только для местных жителей.
  • Французский Дюнкерк сделал транспорт бесплатным для всех, независимо от статуса.
  • В Люксембурге — стране с населением около 670 тысяч человек — никто не платит за поездки в автобусах, поездах или трамваях.

В ряде других городов существуют отдельные линии, где проезд бесплатен для всех пассажиров.

Что изменится для горожан?

С введением бесплатного транспорта в Белграде планируется не только упростить передвижение для всех, но и создать современную, удобную и экологичную транспортную сеть.

Новый подвижной состав, отказ от старых машин и новые маршруты — все это сделает поездки по городу максимально комфортными.

Новая тенденция в городской политике

Бесплатный транспорт — это не только экономия для жителей, но и значительный шаг к более устойчивому будущему.

Этот пример Белграда может вдохновить и другие города на подобные инициативы.

Уточнения

Белгра́д (серб. ) — столица и крупнейший город Республики Сербия, один из самых древних городов в Европе. Сам город (под именем Сингидунум) был основан кельтским племенем скордисков в III веке до нашей эры. В 878 году впервые упоминается как Белград.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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