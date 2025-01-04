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Необычный курс по созданию каменных скульптур предлагают туристам на острове Портленд

Туризм

Остров Портленд (Великобритания) знаменит в первую очередь пляжем Чезил, но ценителей прекрасного он покоряет как место проведения необычного недельного курса по созданию каменных скульптур.

Пляж
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляж

Организатором выступает Портлендский фонд скульптур и каменоломен, сообщает The Guardian.

Под руководством талантливых художников — Ханны и Пола — приезжие учатся ручной резьбе. К примеру, итоговым творением может стать не слишком выдающаяся с художественной точки зрения купальня для птиц из большого куска портлендского камня.

Каждый день после работы гости могут искупаться в бухте Чёрч-Оуп, где, как говорят, викинги впервые напали на Британию, а затем отправиться спать в хостел, расположенный в старом здании маяка.

Уточнения

Мая́к — навигационный ориентир, который используется для опознавания берегов, определения местонахождения судна.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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