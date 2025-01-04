Что нужно знать перед посещением Эрмитажа в январе?

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Петербуржцы и гости Северной столицы не теряют надежды попасть в один из главных музеев страны. Днём 2 января очередь к Эрмитажу растянулась от входа до самой Александровской колонны, сообщают очевидцы.

Фото: flickr.com by Dennis Jarvis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дворцовая площадь

Большинство посетителей пытаются приобрести билеты в кассах, так как электронные билеты, по данным сайта музея, практически распроданы до 7 января. Однако на эту дату билеты еще можно найти, хотя их осталось немного. При этом для посещения Главного штаба электронных билетов пока достаточно.

"Вход возможен, но строго ограничен. Люди с электронными билетами проходят вне очереди, а через громкоговорители советуют посетителям выбирать Главный штаб", — жалуются стоящие в очереди. В кассы пропускают небольшими группами, примерно по 40 человек.

К четырём часам дня 2 января, судя по данным онлайн-камер, очередь на Дворцовой площади заметно сократилась.

Эрмитаж возобновил работу 2 января после единственного выходного 1 января. Музей функционирует в обычном режиме.

Ранее музей предупреждал посетителей о правилах приобретения билетов и возможных очередях.