Что нужно знать перед посещением Эрмитажа в январе?

Петербуржцы и гости Северной столицы не теряют надежды попасть в один из главных музеев страны. Днём 2 января очередь к Эрмитажу растянулась от входа до самой Александровской колонны, сообщают очевидцы.
Большинство посетителей пытаются приобрести билеты в кассах, так как электронные билеты, по данным сайта музея, практически распроданы до 7 января. Однако на эту дату билеты еще можно найти, хотя их осталось немного. При этом для посещения Главного штаба электронных билетов пока достаточно.
"Вход возможен, но строго ограничен. Люди с электронными билетами проходят вне очереди, а через громкоговорители советуют посетителям выбирать Главный штаб", — жалуются стоящие в очереди. В кассы пропускают небольшими группами, примерно по 40 человек.
К четырём часам дня 2 января, судя по данным онлайн-камер, очередь на Дворцовой площади заметно сократилась.
Эрмитаж возобновил работу 2 января после единственного выходного 1 января. Музей функционирует в обычном режиме.
Ранее музей предупреждал посетителей о правилах приобретения билетов и возможных очередях.
"Билеты будут добавляться на сайт небольшими партиями. Чтобы избежать спекуляций, с 22 декабря в одном заказе можно купить не более четырёх входных или трёх экскурсионных билетов в Главный музейный комплекс. Из-за большого туристического потока возможны очереди в зоне досмотра, поэтому приходите заранее — за 15-20 минут до начала сеанса. Пропуск к кассам будет осуществляться с короткими перерывами", — говорилось в сообщении Эрмитажа.
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