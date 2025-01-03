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Япония призывает австралийцев исследовать новые маршруты

1:44
Туризм

Согласно данным Японской национальной туристической организации (JNTO), с января по ноябрь 2024 года Японию посетили около 807 800 австралийцев — почти на 200 000 больше, чем в допандемийном 2019 году.  

Токио
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository
Токио

Поскольку наибольшей популярностью у австралийцев пользуются Токио, Осака и Киото, власти Японии настоятельно рекомендуют туристам обратить внимание на менее известные направления, такие как регионы Тохоку и Канадзава.  

Наоки Китадзава, директор японского офиса JNTO в Сиднее, подчеркнул важность ответственного туризма. Он отметил, что поездки в сельскую местность помогут снизить нагрузку на популярные города, а также позволят путешественникам глубже познакомиться с культурой страны.  

Проблема переполненности туристических мест обострилась после пандемии. Так, например, в декабре компания Japan Holidays временно прекратила прием заявок из-за рекордного спроса.  

Студент-архитектор Джош Хочайче, отправляющийся в Японию на три с половиной недели, отметил, что стремится уважительно относиться к культуре страны. В его планы входит посещение как крупных городов, так и менее известных мест, таких как остров Наосима, знаменитый своими арт-объектами.  

Многие туристы, такие как Стюарт Макинтош из Австралии, предпочитают избегать оживленных маршрутов. Вместо многолюдных улиц Токио он с семьей исследовал префектуры Тохоку и Хоккайдо, наслаждаясь природой, культурой и местной кухней в более спокойной атмосфере.  

 

Уточнения

Маршру́т  — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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