Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поздравление с Рождеством 2025— красивые пожелания в стихах, новая проза
Эти советы по хранению муки удивят даже опытных хозяек
Как избавиться от прыщей на спине: 15 эффективных способов
С какого возраста лучше начинать заниматься бадминтоном?
Как зодиакальные созвездия связаны с вашей личностью
Секреты правильной настройки водительского кресла для комфортных поездок
Евросоюз может выдавать российский газ за поставки из США и Катара
Найден способ замедлить старение с помощью нового белка
Семь растений, которые идеально подойдут для детской комнаты

Отмена авиарейсов Flydubai после инцидента в Актау

1:32
Туризм

Авиакомпания Flydubai приостановила полеты из Сочи и Минеральных Вод до завершения праздничного периода. В связи с этим туроператоры начали пересаживать пассажиров на рейсы из других городов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) через свой Telegram-канал.

Разбившийся в Казахстане самолёт
Фото: Baza
Разбившийся в Казахстане самолёт

"Туристы, планировавшие вылет из Сочи (до 9 января) и Минеральных Вод (до 8 января) авиакомпанией Flydubai, будут переправлены на рейсы из других аэропортов", — заявили в туроператоре Space Travel.

Каждая ситуация рассматривается индивидуально, случаев переноса или аннуляции туров пока не зафиксировано.

"Мы пересаживаем туристов на рейсы из ближайших городов. Например, из Минеральных Вод часто направляем в Махачкалу, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты, включая Москву", — уточнили в компании, добавив, что объем бронирований из этих городов относительно невелик.

Ранее Flydubai объявила об отмене рейсов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды до 2 и 3 января соответственно. Такое решение авиакомпания приняла после инцидента с самолетом Embraer 190, который потерпел крушение неподалеку от аэропорта Актау.

Позже, 3 января, авиакомпания сообщила о продлении отмены регулярных рейсов по этим направлениям до 8 и 9 января.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Садоводство, цветоводство
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай Аудио 
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Домашние животные
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей Аудио 
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину
Экономика и бизнес
В ещё одной стране ЕС забили тревогу из-за прекращения транзита газа через Украину Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Спецназовец ВСУ проиграл рукопашный бой бойцу из Якутии, потому что правда не на его стороне Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Последние материалы
Как избежать поломки дворников зимой: простые правила
Секреты ретро: почему 60-е и 80-е остаются актуальными
Переход на краткосрочные контракты с СПГ разрушает стабильность в Европе
Пассажиров Turkish Airlines клопы атакуют прямо на борту
Фитнес-тренер Добронравова рассказала, как сжечь праздничные калории без особых усилий
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Микропластик в чае: кто рискует отравиться
Завтрак, который удивит: омлет с лососем и каплей водки
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Какие солнечные явления угрожают Земле и как их предотвратить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.