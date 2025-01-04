Отмена авиарейсов Flydubai после инцидента в Актау

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Flydubai приостановила полеты из Сочи и Минеральных Вод до завершения праздничного периода. В связи с этим туроператоры начали пересаживать пассажиров на рейсы из других городов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) через свой Telegram-канал.

Фото: Baza Разбившийся в Казахстане самолёт

"Туристы, планировавшие вылет из Сочи (до 9 января) и Минеральных Вод (до 8 января) авиакомпанией Flydubai, будут переправлены на рейсы из других аэропортов", — заявили в туроператоре Space Travel.

Каждая ситуация рассматривается индивидуально, случаев переноса или аннуляции туров пока не зафиксировано.

"Мы пересаживаем туристов на рейсы из ближайших городов. Например, из Минеральных Вод часто направляем в Махачкалу, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты, включая Москву", — уточнили в компании, добавив, что объем бронирований из этих городов относительно невелик.

Ранее Flydubai объявила об отмене рейсов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды до 2 и 3 января соответственно. Такое решение авиакомпания приняла после инцидента с самолетом Embraer 190, который потерпел крушение неподалеку от аэропорта Актау.

Позже, 3 января, авиакомпания сообщила о продлении отмены регулярных рейсов по этим направлениям до 8 и 9 января.