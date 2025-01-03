Стамбул лидирует — самый дорогой аэропорт по ценам на еду

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэропорт Стамбула признан самым дорогим по ценам на питание среди воздушных гаваней Европы.

Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ аэропорт

Такой вывод сделала итальянская газета Corriere della Sera, которая провела анализ стоимости еды и напитков в 16 крупнейших аэропортах континента.

Представители стамбульского аэропорта с этой оценкой не согласны. Компания, управляющая ресторанами и кафе, утверждает, что ситуация здесь более конкурентоспособна по сравнению с другими европейскими аэропортами.

"В дополнение к базовым продуктам, таким как вода, кофе, сэндвичи, круассаны и бургеры, пассажирам предлагается широкий выбор блюд с ценами, доступными для любого бюджета", — заявили в компании.

Уточнения

Стамбу́л (ранее известный как Византий, затем как Константинополь, в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

