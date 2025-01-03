Стамбул лидирует — самый дорогой аэропорт по ценам на еду

Аэропорт Стамбула признан самым дорогим по ценам на питание среди воздушных гаваней Европы.
Такой вывод сделала итальянская газета Corriere della Sera, которая провела анализ стоимости еды и напитков в 16 крупнейших аэропортах континента.
Представители стамбульского аэропорта с этой оценкой не согласны. Компания, управляющая ресторанами и кафе, утверждает, что ситуация здесь более конкурентоспособна по сравнению с другими европейскими аэропортами.
"В дополнение к базовым продуктам, таким как вода, кофе, сэндвичи, круассаны и бургеры, пассажирам предлагается широкий выбор блюд с ценами, доступными для любого бюджета", — заявили в компании.
Стамбу́л (ранее известный как Византий, затем как Константинополь, в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.
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