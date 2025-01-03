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Из России в КНДР — что посмотреть, чего опасаться и как добраться

2:15
Туризм

С 15 декабря 2024 года Россия и КНДР возобновили железнодорожное сообщение, прерванное в период пандемии COVID-19.

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Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Теперь по маршруту Хасан — Туманган курсирует поезд, пересекающий реку Туманная всего за 17 минут. Состав отправляется через день в 15:30 по местному времени и прибывает в КНДР в 14:47. В будущем планируется возобновить рейс Уссурийск — Туманган.

До Северной Кореи можно добраться и по воздуху: самолеты из Владивостока в Пхеньян выполняют рейсы продолжительностью чуть больше часа. Из Москвы полет возможен с пересадкой в Пекине.

Попасть в КНДР можно туристам, предпринимателям, участникам делегаций и в рамках культурного обмена. Туроператоры предлагают поездки на 4–5 дней по цене от 40 до 180 тысяч рублей (без учета дороги до Владивостока). Однако, по мнению экспертов, направление пока остается нишевым.

Для посещения КНДР потребуется оформить визу, что занимает несколько дней. Туристы должны учитывать строгие правила: перемещения вне гостиницы возможны только в сопровождении гидов, фотографирование памятников должно быть уважительным, а съемка военных объектов — под запретом. При соблюдении норм местных обычаев риск попасть в неприятности минимален.

Среди достопримечательностей КНДР — Кымсусанский дворец солнца, музей подарков вождям, мемориальное кладбище революционеров, а также единственная граница с Южной Кореей в Пханмунджоме. Во время государственных праздников в стране организуются красочные массовые мероприятия.

Посещение КНДР возможно и на льготных условиях, например, для участников программ культурного обмена. В 2024 году впервые после пандемии страну посетили российские школьники, студенты и представители молодежных организаций. Для детей также доступны оздоровительные лагеря, передает "Рамблер". 

 

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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