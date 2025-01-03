Мандариновая елка вызвала восторг не только у гостей, но и жителей Абхазии

В предновогодний день в Сухуме, столице Абхазии, появилась необычная пятиметровая елка, полностью сделанная из мандаринов.
Она была установлена на площади перед зданием Абхазского драматического театра и стала символом первого в республике фестиваля "Мандарин", который пройдёт в новогодние каникулы.
По словам директора фестиваля Светланы Габунии, для создания уникального дерева понадобилось более 1,5 тонн мандаринов.
"В 2018 году Московская компания Est-a-Tet установила мировой рекорд, построив мандариновую елку высотой 1,8 метра. Наша конструкция выше более чем на три метра, и это новый мировой рекорд", — подчеркнула она.
Над созданием ёлки работала команда профессионалов: кузнецы изготовили металлический каркас, а декораторы придали ей завершённый вид.
Фестиваль "Мандарин" пройдет с 3 по 8 января в нескольких районах Абхазии. В программе мероприятия — выставки, экскурсии, мастер-классы, концерты, дегустации местных продуктов и даже полеты на воздушном шаре, передаёт "Туристер".
Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
Суху́м или Суху́ми (абх. Аҟәа, /а́куа/, груз. სოხუმი, /соху́ми/; также иногда А́куа или Соху́ми) — крупнейший в Абхазии город. Согласно административному делению частично признанной Республики Абхазия, контролирующей территорию де-факто, — её столица и город республиканского значения.
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