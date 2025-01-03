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Как не потерять лицо в отпуске — советы для туристов

1:58
Туризм

Во время путешествий некоторые туристы ведут себя так, что кажется, что им лучше было бы никогда не покидать дом.

Российские туристы в Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Российские туристы в Турции

В 2024 году, в эпоху постковидного бума туризма, число путешественников достигло рекордных показателей, а вместе с этим участились инциденты с недисциплинированным поведением. CNN Travel предложил свой "список новогодних обещаний" туристов, чтобы сделать 2025 год более цивилизованным.

Нельзя проявлять агрессию в самолете. Случаи насилия на борту авиалайнеров остаются проблемой: от оскорблений до попыток открыть аварийные выходы. Туристы должны помнить, что неприемлемое поведение в воздухе имеет серьезные последствия.

Нельзя провозить животных и запрещенные предметы через границу. Каждый год в аэропортах изымают контрабандных животных и незаконные грузы. Самые шокирующие примеры: змеи, тарантулы и даже фейерверки.

Важно бережно относиться к культурным и природным памятникам. От вандализма в древних Помпеях до незаконного паркура в исторических местах — такие действия дискредитируют туристов. Уважение к культурным и природным достопримечательностям должно быть нормой.

Важно разумно использовать социальные сети. Гонка за лайками побуждает людей к рискованным поступкам, например, незаконным визитам на закрытые объекты. Туристы должны думать о последствиях своих публикаций.

Важно уважать природу и правила. Национальные парки и уникальные природные зоны страдают от мусора и разрушений. Бережное отношение к окружающей среде — обязанность каждого туриста.

Новогодние обещания — это шаг к тому, чтобы туристы стали более уважительно относится к местным жителям, природе и культурным ценностям. 

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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