Бирюзовый рай в сердце джунглей Гватемалы

Этот удивительный оазис в джунглях с бирюзовыми бассейнами и скрытыми пещерами стал вторым по популярности направлением в стране, уступая лишь вулкану Акатенанго. Готовы отправиться в путь? Вот всё, что нужно знать.
“Семук-Чампей” в переводе с языка майя-кеч означает “место, где река скрывается под землёй”. Этот природный парк включает систему известняковых пещер и мостов, созданных рекой Кахабон.
Вода, богатая минералами, образует каскад из бассейнов ярко-голубого цвета. Глубина бассейнов — всего около метра, что делает их безопасным местом для купания.
Лучший вид на парк открывается с площадки Эль-Мирадор-де-Семук-Чампей, расположенной на высоте 600 метров. Подъём занимает около часа, но тропа крутая и может быть скользкой, так что будьте готовы.
Добираться сюда — настоящее приключение. Парк расположен в центральной части Гватемалы, и поездка займёт несколько часов, независимо от того, где вы начнёте путь.
В Ланкине туристы часто останавливаются на ночь. Если вы едете на машине, можно добраться самостоятельно, но лучше воспользоваться услугами гида, который покажет лучшие места.
Семук-Чампей — это не просто природный парк, это уникальная экосистема, часть “Зелёного маршрута”, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Вас ждут:
Семук-Чампей — это место, где природа и приключения сливаются воедино. Если вы ищете гармонию и незабываемые впечатления, это место для вас.
Респу́блика Гватема́ла (исп. República de Guatemala, [reˈpuβlika ðe ɣwateˈmala]) — государство в Центральной Америке. Граничит с Сальвадором на юго-западе, Гондурасом на юге, Белизом на северо-востоке и Мексикой на севере. Омывается Карибским морем на востоке и Тихим океаном на юге.
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