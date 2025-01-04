Бирюзовый рай в сердце джунглей Гватемалы

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этот удивительный оазис в джунглях с бирюзовыми бассейнами и скрытыми пещерами стал вторым по популярности направлением в стране, уступая лишь вулкану Акатенанго. Готовы отправиться в путь? Вот всё, что нужно знать.

Фото: commons.wikimedia.org by alMalsamo Produções, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Водопад Семук Чампей

Что такое Семук-Чампей?

“Семук-Чампей” в переводе с языка майя-кеч означает “место, где река скрывается под землёй”. Этот природный парк включает систему известняковых пещер и мостов, созданных рекой Кахабон.

Вода, богатая минералами, образует каскад из бассейнов ярко-голубого цвета. Глубина бассейнов — всего около метра, что делает их безопасным местом для купания.

Лучший вид на парк открывается с площадки Эль-Мирадор-де-Семук-Чампей, расположенной на высоте 600 метров. Подъём занимает около часа, но тропа крутая и может быть скользкой, так что будьте готовы.

Как добраться до Семук-Чампей

Добираться сюда — настоящее приключение. Парк расположен в центральной части Гватемалы, и поездка займёт несколько часов, независимо от того, где вы начнёте путь.

Из столицы или Антигуа: автобусом до Сан-Агустин-Ланкин (5-8 часов).

С озера Атитлан: автобус до Панахачеля, затем пересадка через Кобан (около 10 часов).

В Ланкине туристы часто останавливаются на ночь. Если вы едете на машине, можно добраться самостоятельно, но лучше воспользоваться услугами гида, который покажет лучшие места.

Почему стоит посетить?

Семук-Чампей — это не просто природный парк, это уникальная экосистема, часть “Зелёного маршрута”, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Вас ждут:

Купание в природных бассейнах;

Спуск на плоту по реке;

Экскурсии в известняковые пещеры;

Фотосессии на фоне водопадов и бирюзовой воды.

Советы путешественникам

Наденьте удобную обувь для подъёма к смотровой площадке.

Возьмите с собой купальник, полотенце и водонепроницаемый рюкзак.

Забронируйте жильё заранее, так как хорошие места заполняются быстро.

Не забудьте репеллент от насекомых.

Семук-Чампей — это место, где природа и приключения сливаются воедино. Если вы ищете гармонию и незабываемые впечатления, это место для вас.

Уточнения

Респу́блика Гватема́ла (исп. República de Guatemala, [reˈpuβlika ðe ɣwateˈmala]) — государство в Центральной Америке. Граничит с Сальвадором на юго-западе, Гондурасом на юге, Белизом на северо-востоке и Мексикой на севере. Омывается Карибским морем на востоке и Тихим океаном на юге.

