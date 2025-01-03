Родина вина: страна, которую вы не ожидали

Где же родина вина? Франция? Италия?
Нет! Настоящая "колыбель виноделия" находится вовсе не там, где вы могли бы ожидать. Грузия, небольшая страна на границе Европы и Азии, подарила миру этот благородный напиток.
Именно здесь, в древних сосудах, обнаруженных археологами, нашли следы вина возрастом 8000 лет. Эти открытия лишь укрепляют гордость грузин, которые называют себя первопроходцами в виноделии.
Неудивительно, что слово "вино" так созвучно грузинскому "ghvino".
Методы производства грузинского вина выделяют страну среди других винодельческих регионов. Главная особенность — использование квеври, больших глиняных сосудов, закопанных в землю.
Этот метод, внесённый в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передаётся из поколения в поколение. Сезон сбора урожая, когда сок винограда вместе с жмыхом отправляется в квеври, превращается в семейный ритуал. Спустя шесть месяцев брожения грузины открывают кувшины, чтобы наслаждаться вином.
На протяжении веков грузинские традиции виноделия выдерживали испытания. В периоды вторжений местные жители прятали виноградные лозы, чтобы сохранить свою культуру.
После обретения независимости в 91 году Грузия вернула себе славу винодельческой державы. Сегодня страна выращивает более 500 сортов винограда, многие из которых были спасены благодаря семейным участкам.
Современная Грузия — это сочетание традиций и инноваций. В таких регионах, как Кахетия, туристы могут наблюдать за производством вина, пробовать Саперави, Ркацители или янтарное вино, которое стало трендом в последние годы.
Каждый бокал — это не просто напиток, а путешествие в историю.
На грузинских застольях, известных как супра, тамада произносит длинные и искренние тосты, объединяя людей за столом. И вы, оказавшись здесь, обязательно услышите: "Гаумарджос!" — тост за жизнь и вино.
Квеври (груз. ქვევრი), чури (на западе Грузии) или лагвани (в Мингрелии) — грузинское керамическое изделие, напоминающее древнегреческий пифос, но без ручек. Имеет форму конуса и используется при изготовлении вина.
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