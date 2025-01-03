Родина вина: страна, которую вы не ожидали

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Где же родина вина? Франция? Италия?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красное и белое вино

Нет! Настоящая "колыбель виноделия" находится вовсе не там, где вы могли бы ожидать. Грузия, небольшая страна на границе Европы и Азии, подарила миру этот благородный напиток.

Именно здесь, в древних сосудах, обнаруженных археологами, нашли следы вина возрастом 8000 лет. Эти открытия лишь укрепляют гордость грузин, которые называют себя первопроходцами в виноделии.

Неудивительно, что слово "вино" так созвучно грузинскому "ghvino".

Уникальная традиция виноделия

Методы производства грузинского вина выделяют страну среди других винодельческих регионов. Главная особенность — использование квеври, больших глиняных сосудов, закопанных в землю.

Этот метод, внесённый в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передаётся из поколения в поколение. Сезон сбора урожая, когда сок винограда вместе с жмыхом отправляется в квеври, превращается в семейный ритуал. Спустя шесть месяцев брожения грузины открывают кувшины, чтобы наслаждаться вином.

История и испытания

На протяжении веков грузинские традиции виноделия выдерживали испытания. В периоды вторжений местные жители прятали виноградные лозы, чтобы сохранить свою культуру.

После обретения независимости в 91 году Грузия вернула себе славу винодельческой державы. Сегодня страна выращивает более 500 сортов винограда, многие из которых были спасены благодаря семейным участкам.

Грузинское вино сегодня

Современная Грузия — это сочетание традиций и инноваций. В таких регионах, как Кахетия, туристы могут наблюдать за производством вина, пробовать Саперави, Ркацители или янтарное вино, которое стало трендом в последние годы.

Каждый бокал — это не просто напиток, а путешествие в историю.

На грузинских застольях, известных как супра, тамада произносит длинные и искренние тосты, объединяя людей за столом. И вы, оказавшись здесь, обязательно услышите: "Гаумарджос!" — тост за жизнь и вино.

Уточнения

Квеври (груз. ქვევრი), чури (на западе Грузии) или лагвани (в Мингрелии) — грузинское керамическое изделие, напоминающее древнегреческий пифос, но без ручек. Имеет форму конуса и используется при изготовлении вина.

