Что делать, если не получается уснуть в самолёте

Собираясь в путешествие, большинство из нас кладёт в ручную кладь всё необходимое, включая лекарства.
Однако есть препараты, которые лучше оставить дома, особенно если вы летите самолётом. Одно из главных предостережений — избегать приёма сильнодействующих снотворных. Почему это так важно?
Принятие снотворного на борту может привести к тому, что вас примут за человека в бессознательном состоянии.
"Я заметила, что пассажир, казалось, был без сознания. Я попыталась разбудить его, встряхнув, но он не реагировал, поэтому я запаниковала и позвонила коллегам за помощью", — поделилась стюардесса с Business Insider.
Позже выяснилось, что пассажир просто крепко спал под действием снотворного.
Такие ситуации могут не только сбивать с толку экипаж, но и отвлекать их от реальных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, если пассажир потеряет сознание, это может создать дополнительные сложности при эвакуации или использовании спасательного оборудования.
Не всем удаётся спокойно спать в самолёте, особенно в эконом-классе. Но есть несколько хитростей, которые помогут устроиться с комфортом:
Если вы чувствуете необходимость вздремнуть, попробуйте улучшить условия: возьмите с собой свитер вместо одеяла или вложитесь в качественные аксессуары для путешествий.
Business Insider ( дословно — "Деловой осведомитель") — один из ведущих мировых новостных порталов, имеющий особенный стиль агрегации и обработки информации.
В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.