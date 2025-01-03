Что делать, если не получается уснуть в самолёте

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Собираясь в путешествие, большинство из нас кладёт в ручную кладь всё необходимое, включая лекарства.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Однако есть препараты, которые лучше оставить дома, особенно если вы летите самолётом. Одно из главных предостережений — избегать приёма сильнодействующих снотворных. Почему это так важно?

Основная проблема — безопасность

Принятие снотворного на борту может привести к тому, что вас примут за человека в бессознательном состоянии.

"Я заметила, что пассажир, казалось, был без сознания. Я попыталась разбудить его, встряхнув, но он не реагировал, поэтому я запаниковала и позвонила коллегам за помощью", — поделилась стюардесса с Business Insider.

Позже выяснилось, что пассажир просто крепко спал под действием снотворного.

Такие ситуации могут не только сбивать с толку экипаж, но и отвлекать их от реальных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, если пассажир потеряет сознание, это может создать дополнительные сложности при эвакуации или использовании спасательного оборудования.

Почему снотворные опасны?

Непредсказуемая реакция организма. Если вы принимаете препарат впервые, его эффект может быть сильнее ожидаемого.

Побочные эффекты. Сонливость, головокружение и тошнота — не лучшие спутники в полёте.

Реальная угроза. В случае экстренной ситуации пассажиру может быть трудно быстро реагировать, что ставит под угрозу как его безопасность, так и безопасность окружающих.

Как обойтись без лекарств?

Не всем удаётся спокойно спать в самолёте, особенно в эконом-классе. Но есть несколько хитростей, которые помогут устроиться с комфортом:

Выберите подходящее место. Лучше всего подойдёт место у иллюминатора. Создайте комфортные условия. Используйте маску для сна, наушники с шумоподавлением и небольшую подушку. Планируйте заранее. Перед полётом пристегните ремень безопасности, чтобы избежать лишних беспокойств со стороны экипажа.

Если вы чувствуете необходимость вздремнуть, попробуйте улучшить условия: возьмите с собой свитер вместо одеяла или вложитесь в качественные аксессуары для путешествий.

Уточнения

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