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Что делать, если не получается уснуть в самолёте

2:22
Туризм

Собираясь в путешествие, большинство из нас кладёт в ручную кладь всё необходимое, включая лекарства.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Однако есть препараты, которые лучше оставить дома, особенно если вы летите самолётом. Одно из главных предостережений — избегать приёма сильнодействующих снотворных. Почему это так важно?

Основная проблема — безопасность

Принятие снотворного на борту может привести к тому, что вас примут за человека в бессознательном состоянии.

"Я заметила, что пассажир, казалось, был без сознания. Я попыталась разбудить его, встряхнув, но он не реагировал, поэтому я запаниковала и позвонила коллегам за помощью", — поделилась стюардесса с Business Insider.

Позже выяснилось, что пассажир просто крепко спал под действием снотворного.

Такие ситуации могут не только сбивать с толку экипаж, но и отвлекать их от реальных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, если пассажир потеряет сознание, это может создать дополнительные сложности при эвакуации или использовании спасательного оборудования.

Почему снотворные опасны?

  • Непредсказуемая реакция организма. Если вы принимаете препарат впервые, его эффект может быть сильнее ожидаемого.
  • Побочные эффекты. Сонливость, головокружение и тошнота — не лучшие спутники в полёте.
  • Реальная угроза. В случае экстренной ситуации пассажиру может быть трудно быстро реагировать, что ставит под угрозу как его безопасность, так и безопасность окружающих.

Как обойтись без лекарств?

Не всем удаётся спокойно спать в самолёте, особенно в эконом-классе. Но есть несколько хитростей, которые помогут устроиться с комфортом:

  1. Выберите подходящее место. Лучше всего подойдёт место у иллюминатора.
  2. Создайте комфортные условия. Используйте маску для сна, наушники с шумоподавлением и небольшую подушку.
  3. Планируйте заранее. Перед полётом пристегните ремень безопасности, чтобы избежать лишних беспокойств со стороны экипажа.

Если вы чувствуете необходимость вздремнуть, попробуйте улучшить условия: возьмите с собой свитер вместо одеяла или вложитесь в качественные аксессуары для путешествий.

Уточнения

Business Insider ( дословно — "Деловой осведомитель") — один из ведущих мировых новостных порталов, имеющий особенный стиль агрегации и обработки информации.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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