Армянский Стоунхендж: что скрывают загадочные камни Караунджа

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что, если я вам скажу, что существует место, которое не только соперничает с легендарным Стоунхенджем, но и гораздо старше его?

Фото: commons.wikimedia.org by harutune, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зорац Карер - panoramio (2)

Это место находится в Армении и известно как Караундж. Местные называют его Зорац Карэр. Этот древний мегалитический памятник поражает своими масштабами, загадочностью и потрясающим сходством с британским Стоунхенджем.

Что такое Караундж?

Караундж представляет собой круг из 223 камней высотой от одного метра до трёх, некоторые из которых достигают веса в 10 тонн. Многие из них имеют вырезы, происхождение и назначение которых остаются загадкой. Некоторые исследователи считают, что этот комплекс был построен 7500 лет назад, что делает его старше Стоунхенджа на две с половиной тысячи лет.

Секреты камней

Существует теория, что Зорац Карер использовался как астрономическая обсерватория. Уникальные отверстия в камнях могли служить для наблюдения за небесными светилами, а их расположение — отслеживать движение Солнца, Луны и звёзд.

Один из камней, номер 63, вероятно, использовался как солнечный календарь. А центральный храм предположительно посвящён богу солнца Ару, согласно армянской мифологии.

Как добраться?

Лучше всего отправиться в Караундж на машине. От Еревана, столицы Армении, дорога займёт около 3,5 часов. Альтернативой станет автобус до города Горис с пересадкой на такси. Любители живописных маршрутов могут долететь на самолёте до Капана, а оттуда добраться до Зорац Карер за два часа.

Что посмотреть рядом?

Караундж — это не только история, но и возможность насладиться невероятными горными пейзажами и звёздным небом вдали от городских огней.

Поблизости, в городе Сисиан, находится музей, где представлены находки, сделанные на месте древнего комплекса.

Армения хранит множество тайн, но Караундж — одна из самых ярких. Этот памятник не только открывает двери в прошлое, но и даёт шанс прикоснуться к звёздам.

Уточнения

Зорац-Карер (арм. Զորաց Քարեր — камни воинов, каменное войско), Кошун-Даш (азерб. Qoşundaş — войсковые камни) или Караундж (арм. Քարահունջ — поющие камни) — древний мегалитический комплекс, расположенный в Сюникской области Армении, в трёх км к северу от города Сисиан. Историко-культурный заповедник (с 2009).



Стоунхендж Стонхендж (англ. Stonehenge [stəʊ̯n'hɛndʒ]) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона.

