Где россияне старше 60 предпочитают встречать Новый год

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики сервиса путешествий "Туту" и НПФ "Будущее" выяснили, какие направления россияне старше 60 лет предпочитают для проведения новогодних праздников.

Фото: commons.wikimedia.org by Digidreamgrafix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рождественская свеча, снеговик

Самыми популярными городами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Москва заняла первое место, привлекла 21% пожилых путешественников. Столица остаётся фаворитом благодаря своей праздничной атмосфере, насыщенной культурной программе и доступности.

На втором месте — Санкт-Петербург, куда планируют отправиться 11% пенсионеров. Северная столица манит зимними пейзажами, музеями и традиционной новогодней романтикой.

Третье место занимает Сочи, куда отправятся 8% пожилых туристов. Мягкий климат и курортная обстановка делают это направление привлекательным для тех, кто хочет встретить праздники в тёплой и расслабляющей обстановке.

Другие популярные направления: Минеральные Воды (5%), Калининград (4%), Екатеринбург и Тюмень (по 2%).

Железнодорожные путешествия остаются одним из основных способов передвижения. В топе направлений — Москва (26%) и Санкт-Петербург (10%), а также Ростов-на-Дону, Краснодар, Симферополь, Екатеринбург и Адлер (по 2-3%). Автобусные маршруты также востребованы, особенно в Санкт-Петербург, Москву, Ростов-на-Дону и Великий Новгород.

Интересно, что 7% пенсионеров решили встретить праздники за границей, отдавая предпочтение Минску, передает "Рамблер".

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла.

