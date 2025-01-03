Где россияне старше 60 предпочитают встречать Новый год

Аналитики сервиса путешествий "Туту" и НПФ "Будущее" выяснили, какие направления россияне старше 60 лет предпочитают для проведения новогодних праздников.
Самыми популярными городами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Москва заняла первое место, привлекла 21% пожилых путешественников. Столица остаётся фаворитом благодаря своей праздничной атмосфере, насыщенной культурной программе и доступности.
На втором месте — Санкт-Петербург, куда планируют отправиться 11% пенсионеров. Северная столица манит зимними пейзажами, музеями и традиционной новогодней романтикой.
Третье место занимает Сочи, куда отправятся 8% пожилых туристов. Мягкий климат и курортная обстановка делают это направление привлекательным для тех, кто хочет встретить праздники в тёплой и расслабляющей обстановке.
Другие популярные направления: Минеральные Воды (5%), Калининград (4%), Екатеринбург и Тюмень (по 2%).
Железнодорожные путешествия остаются одним из основных способов передвижения. В топе направлений — Москва (26%) и Санкт-Петербург (10%), а также Ростов-на-Дону, Краснодар, Симферополь, Екатеринбург и Адлер (по 2-3%). Автобусные маршруты также востребованы, особенно в Санкт-Петербург, Москву, Ростов-на-Дону и Великий Новгород.
Интересно, что 7% пенсионеров решили встретить праздники за границей, отдавая предпочтение Минску, передает "Рамблер".
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