Поезд La Reine и фермы с буйволами — как путешественники изучают культуру Вьетнама

Вьетнам продолжает расширять спектр туристических услуг, предлагая гостям страны уникальные впечатления за пределами традиционного пляжного отдыха.
Местные туроператоры отмечают, что после пандемии COVID-19 запросы путешественников значительно изменились: туристы всё чаще ищут аутентичные и необычные развлечения.
Одним из новых предложений стал роскошный поезд La Reine, который начал курсировать по маршруту Далат — Траймат. Этот элегантный состав сочетает элементы индокитайской и французской архитектуры, вдохновлённые дворцом королевы Нам Фыонг в Далате. Поезд оборудован современными удобствами, включая бесплатный Wi-Fi, чай и живые музыкальные выступления. Для желающих уединения доступны VIP-купе. Vietnam Railways выразила надежду, что La Reine станет популярным направлением для путешественников.
Помимо культурных поездок, Вьетнам активно развивает этнотуризм. Гостям предлагают уникальный опыт сельской жизни: они могут собирать рис, ухаживать за буйволами, ловить рыбу с использованием традиционных корзин, готовить блюда на ферме и даже участвовать в изготовлении благовоний.
Туристы со всего мира уже высоко оценили этот формат отдыха. Например, путешественница из Новой Зеландии провела день на ферме, катаясь на буйволе и купаясь с ним, а также готовила традиционные блюда вместе с местными жителями.
"Это было невероятно расслабляющее и увлекательное занятие", — поделилась она.
По словам Фама Ань Ву, заместителя генерального директора компании Du Lich Viet, интерес к сельскому туризму вырос после пандемии. Туристы стали чаще выбирать активности, связанные с природой и культурным обменом, вместо коммерциализированных традиционных маршрутов.
Среди других популярных мероприятий — рыбалка в дельте Меконга, ловля уток, выращивание овощей и участие в традиционных танцах. Жизнь в домах на сваях также становится востребованным видом отдыха среди путешественников, передает "Турпром".
Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.
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