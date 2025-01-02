Поезд La Reine и фермы с буйволами — как путешественники изучают культуру Вьетнама

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вьетнам продолжает расширять спектр туристических услуг, предлагая гостям страны уникальные впечатления за пределами традиционного пляжного отдыха.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terraces_in_Che_Cu_Nha_commune,_Mu_Cang_Chai_(Unsplash).jpg by Doan Tuan Вьетнам, террасы

Местные туроператоры отмечают, что после пандемии COVID-19 запросы путешественников значительно изменились: туристы всё чаще ищут аутентичные и необычные развлечения.

Одним из новых предложений стал роскошный поезд La Reine, который начал курсировать по маршруту Далат — Траймат. Этот элегантный состав сочетает элементы индокитайской и французской архитектуры, вдохновлённые дворцом королевы Нам Фыонг в Далате. Поезд оборудован современными удобствами, включая бесплатный Wi-Fi, чай и живые музыкальные выступления. Для желающих уединения доступны VIP-купе. Vietnam Railways выразила надежду, что La Reine станет популярным направлением для путешественников.

Помимо культурных поездок, Вьетнам активно развивает этнотуризм. Гостям предлагают уникальный опыт сельской жизни: они могут собирать рис, ухаживать за буйволами, ловить рыбу с использованием традиционных корзин, готовить блюда на ферме и даже участвовать в изготовлении благовоний.

Туристы со всего мира уже высоко оценили этот формат отдыха. Например, путешественница из Новой Зеландии провела день на ферме, катаясь на буйволе и купаясь с ним, а также готовила традиционные блюда вместе с местными жителями.

"Это было невероятно расслабляющее и увлекательное занятие", — поделилась она.

По словам Фама Ань Ву, заместителя генерального директора компании Du Lich Viet, интерес к сельскому туризму вырос после пандемии. Туристы стали чаще выбирать активности, связанные с природой и культурным обменом, вместо коммерциализированных традиционных маршрутов.

Среди других популярных мероприятий — рыбалка в дельте Меконга, ловля уток, выращивание овощей и участие в традиционных танцах. Жизнь в домах на сваях также становится востребованным видом отдыха среди путешественников, передает "Турпром".

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.



Бу́йволы — общее название представителей двух родов семейства полорогих.

