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Румыния и Болгария официально вошли в Шенгенскую зону

1:26
Туризм

С 1 января Румыния и Болгария стали полноправными участниками Шенгенской зоны Европейского союза, что позволило отменить паспортный контроль на сухопутных границах.

Флаг Болгарии
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolai Karaneschev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Болгарии

На границе между странами состоялась торжественная церемония: министры внутренних дел двух стран символически подняли шлагбаум на мосту Дружбы через Дунай у болгарского города Русе. Этот мост, который является ключевым транспортным узлом для международной торговли, теперь будет свободен от пограничных проверок.

"Это историческое событие. От южной Греции до северной Финляндии, а также до западной Португалии можно будет путешествовать без границ", — заявил премьер-министр Болгарии Димитар Главчев.

В марте 2024 года отменили проверки на авиарейсах и морских перевозках из Румынии и Болгарии, однако сухопутные границы оставались под контролем из-за вето Австрии. После того как Австрия сняла свои ограничения в декабре, границы полностью открылись.

Шенгенская зона, которая начала функционировать в 1985 году, сейчас включает 25 из 27 стран — членов ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Ирландия и Кипр пока остаются за её пределами, передает The Japan Times.

Уточнения

Румы́ния (рум. România [romɨˈni.a]) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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