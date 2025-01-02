Новогодние каникулы подогрели цены на горячих источниках в Тюмени

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на горячие источники в Тюменской области выросли из-за праздников.

Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горячий источник

В Тюменской области стоимость посещения горячих источников увеличилась на период новогодних праздников. Подорожание будет действовать до 8 января, сообщает "РБК-Тюмень".

На горячем источнике "Тюменский" с 27 декабря по 10 января взрослый билет стоит 1500 рублей, детский — 700 рублей. В обычные дни стоимость посещения составляет 500 рублей для взрослых и 300 рублей для детей.

На источнике "Советский" с 1 по 8 января взрослые платят 1300 рублей, а дети — 800 рублей. Для сравнения, в будние дни цены составляют 700 и 300 рублей соответственно.

Горячий источник "Волна" также поднял цены: четырехчасовое посещение для взрослых обойдется в 2500 рублей. Вне праздничного периода цена составляет 1000 рублей в будни и 1300 рублей в выходные.

Ранее стало известно, что такси в Тюмени также заметно подорожало в период новогодних праздников.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре.



Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ - земля и θερμός - "тёплый, горячий") — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C.

