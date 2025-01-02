Клопы на борту — пассажиры Turkish Airlines жалуются

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

На рейсах Turkish Airlines выявлены неожиданные "пассажиры" — клопы.

Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain Airbus A320, салон

Согласно рассказам пассажиров, насекомых обнаруживали на сиденьях, в одеялах и даже в багажных отсеках. Авиакомпания, по словам пострадавших, игнорировала жалобы, что вызвало волну негодования в социальных сетях.

Пейшенс Титкомб из Финикса заметила клопа на своем месте во время рейса из Йоханнесбурга в Стамбул. После того как она указала на насекомое стюардессе, реакция экипажа оказалась безразличной. Другие пассажиры также делились подобными историями: Мэтью Майерс из Сан-Франциско и Кристин Буржуа из Малайзии сообщили о нахождении клопов на рейсах авиакомпании. Некоторые из них задокументировали укусы и насекомых на фото.

Проблема клопов на борту самолетов вызывает серьезные трудности для авиакомпаний. Устранение насекомых требует вывода самолета из эксплуатации на несколько дней, что может стоить до 125 тысяч долларов. Turkish Airlines заявляет, что самолеты проходят генеральную уборку каждые три недели, однако пассажиры считают меры недостаточными, передает The NYTimes.

Пострадавшим были предложены минимальные компенсации, такие как скидки на будущие рейсы и бонусные мили, что не решает проблему. Вопрос о том, как бороться с такими инцидентами, остается открытым.

Уточнения

Посте́льный клоп также дива́нный клоп (лат. Cimex lectularius в средних широтах и лат. Cimex hemipterus в тропиках) — вид клопов рода Cimex, распространённое облигатное синантропное кровососущее насекомое.



Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.

