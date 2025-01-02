Какие авиакомпании вошли в топ самых пунктуальных в 2024 году

2:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Cirium представил список самых пунктуальных авиакомпаний мира в 2024 году.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus Боинг 777-312ER

Согласно ежегодному рейтингу, лидером стала Aeromexico, которая продемонстрировала рекордный показатель пунктуальности — 86,7% рейсов прибывали вовремя. Это стало возможным благодаря значительным инвестициям в технологии после банкротства компании в 2022 году.

На втором месте оказалась Saudi Arabian Airlines (Saudia) с результатом 86,35%. Тройку лидеров замыкает Delta Air Lines, несмотря на проблемы с программным обеспечением в середине года. Её показатель составил 83,46%.

Для расчёта рейтинга Cirium ежедневно анализирует более 25 миллионов данных из 600 источников. Пунктуальными считаются рейсы, прибывающие в течение 15 минут от запланированного времени. В 2024 году 10 лучших авиакомпаний включили перевозчиков из Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока.

Американские авиакомпании показывают устойчивый рост пунктуальности. Например, United Airlines вошла в топ-10 с результатом 80,93%, а Southwest Airlines улучшила свои показатели, преодолев трудности прошлого года. Тем не менее, Alaska Airlines немного снизила свои результаты.

В Европе лучшими по пунктуальности стали Iberia Express и Iberia, в Азии — Japan Airlines, All Nippon Airways и Singapore Airlines. Возвращение после банкротства отметила Avianca, которая тоже вошла в список, передает Bloomberg.

Рейтинг за 2024 год подтверждает, что усилия по модернизации и улучшению работы дают свои плоды, делая путешествия по воздуху более комфортными и надежными.

Топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний 2024 года:

Aeromexico: 86,70%

Saudi Arabian Airlines (Saudia): 86,35%

Delta Air Lines: 83,46%

LATAM Airlines: 82,89%

Qatar Airways: 82,83%

Azul Airlines: 82,42%

Avianca: 81,80%

Iberia: 81,58%

Scandinavian Airlines (SAS): 81,40%

United Airlines: 80,93%

Уточнения

Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.





Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

