Какие авиакомпании вошли в топ самых пунктуальных в 2024 году

Cirium представил список самых пунктуальных авиакомпаний мира в 2024 году.
Согласно ежегодному рейтингу, лидером стала Aeromexico, которая продемонстрировала рекордный показатель пунктуальности — 86,7% рейсов прибывали вовремя. Это стало возможным благодаря значительным инвестициям в технологии после банкротства компании в 2022 году.
На втором месте оказалась Saudi Arabian Airlines (Saudia) с результатом 86,35%. Тройку лидеров замыкает Delta Air Lines, несмотря на проблемы с программным обеспечением в середине года. Её показатель составил 83,46%.
Для расчёта рейтинга Cirium ежедневно анализирует более 25 миллионов данных из 600 источников. Пунктуальными считаются рейсы, прибывающие в течение 15 минут от запланированного времени. В 2024 году 10 лучших авиакомпаний включили перевозчиков из Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока.
Американские авиакомпании показывают устойчивый рост пунктуальности. Например, United Airlines вошла в топ-10 с результатом 80,93%, а Southwest Airlines улучшила свои показатели, преодолев трудности прошлого года. Тем не менее, Alaska Airlines немного снизила свои результаты.
В Европе лучшими по пунктуальности стали Iberia Express и Iberia, в Азии — Japan Airlines, All Nippon Airways и Singapore Airlines. Возвращение после банкротства отметила Avianca, которая тоже вошла в список, передает Bloomberg.
Рейтинг за 2024 год подтверждает, что усилия по модернизации и улучшению работы дают свои плоды, делая путешествия по воздуху более комфортными и надежными.
Топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний 2024 года:
Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.
Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.
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