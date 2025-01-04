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Bleisure и JOMO: тренды путешествий 2025 года

2:35
Туризм

2025 год обещает стать годом технологических инноваций и изменения подходов к путешествиям. Генеративный искусственный интеллект и умные устройства уже становятся неотъемлемой частью отелей, а новые стили отдыха и работы меняют привычные представления о туризме.

Женщина в шляпе и купальнике загорает на пляже
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина в шляпе и купальнике загорает на пляже

Bleisure-путешествия — это сочетание бизнеса (business) и отдыха (leisure). Этот стиль путешествий особенно популярен среди миллениалов, работающих в digital-сфере. Bleisure-туристы проводят рабочие Zoom-встречи в лобби отеля, на шезлонге у бассейна или за завтраком.

Что важно для bleisure-туристов:

  • Удобные рабочие зоны, коворкинги, высокоскоростной Wi-Fi.
  • Возможность заказа еды в номер и качественная шумоизоляция.
  • Спортивные залы и спа-зоны для расслабления после рабочего дня.
  • Расположение отелей вблизи инфраструктуры и достопримечательностей.

    Тренд на уникальность и JOMO

Современные путешественники всё чаще ищут уникальные и необычные маршруты, чтобы избежать стресса от переполненных туристических зон. Вместо страха упустить что-то важное (FOMO), они переходят к радости от того, что можно что-то пропустить (JOMO).

Что привлекает современных туристов:

Альтернативные маршруты без толп и шумных мест.
Индивидуальные экскурсии: гастрономические туры, мастер-классы по ремёслам, природные походы.
Наслаждение моментом без соцсетей и постоянного скроллинга новостей.

Геймификация в отелях: новое слово в туризме

Геймификация становится мощным инструментом для привлечения миллениалов, которые составляют основную платежеспособную аудиторию. Квесты, игры с призами и задания на территории отеля помогают увеличить лояльность гостей.

Идеи для отелей:

Организация поисков сокровищ или выполнения миссий с призами.
Йога-практики, пленэры и индивидуальные мастер-классы.
Использование AI-сервисов, таких как AI Trip Planner, для создания маршрутов под пожелания гостей.

2025 год принесёт изменения в индустрию путешествий: от сочетания работы и отдыха до уникальных маршрутов и геймификации. Отели, которые адаптируются к новым запросам туристов, смогут привлечь внимание гостей, ищущих баланс между комфортом, технологиями и настоящими эмоциями.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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