Негосударственные фонды помогают пенсионерам путешествовать

Согласно данным сервиса путешествий "Туту" и НПФ "Будущее", пенсионеры старше 60 лет в этом году активно планируют путешествия по России, выбирая наиболее популярные направления для отдыха на новогодние праздники.
Москва — абсолютный лидер среди пенсионеров: 21% путешественников планируют провести праздники в столице.
Санкт-Петербург — второе место по популярности, его выбирают 11% пенсионеров.
Сочи — с мягким климатом и курортной атмосферой, привлекает 8%.
Минеральные Воды (5%), Калининград (4%), Екатеринбург (2%), Тюмень (2%).
Популярные ж/д направления
Москва (26%) и Санкт-Петербург (10%) возглавляют рейтинг.
Среди других востребованных маршрутов: Ростов-на-Дону (3%), Краснодар (3%), Симферополь (2%), Екатеринбург (2%) и Адлер (2%).
Автобусные маршруты
Санкт-Петербург и Москва остаются наиболее популярными. Кроме того, пенсионеры выбирают поездки в Ростов-на-Дону, Великий Новгород и Минск. За границу на новогодние праздники планируют отправиться около 7% возрастных путешественников.
Финансирование путешествий
Многие пенсионеры используют для поездок не только страховые пенсии, но и выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Только за девять месяцев текущего года НПФ перечислили клиентам 81 млрд рублей в рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), что подтверждают данные экспертов НПФ "Будущее".
Новогодние путешествия для пожилых людей становятся всё более доступными, благодаря разнообразию маршрутов, удобству транспорта и дополнительным источникам дохода.
Негосуда́рственный пенсио́нный фонд (НПФ) — организация, осуществляющая деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений, и (или) обязательному пенсионному страхованию.
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