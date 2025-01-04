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Негосударственные фонды помогают пенсионерам путешествовать

1:52
Туризм

Согласно данным сервиса путешествий "Туту" и НПФ "Будущее", пенсионеры старше 60 лет в этом году активно планируют путешествия по России, выбирая наиболее популярные направления для отдыха на новогодние праздники.

Пенсионеры на лавочке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на лавочке

Москва — абсолютный лидер среди пенсионеров: 21% путешественников планируют провести праздники в столице.
Санкт-Петербург — второе место по популярности, его выбирают 11% пенсионеров.
Сочи — с мягким климатом и курортной атмосферой, привлекает 8%.
Минеральные Воды (5%), Калининград (4%), Екатеринбург (2%), Тюмень (2%).

Популярные ж/д направления

Москва (26%) и Санкт-Петербург (10%) возглавляют рейтинг.
Среди других востребованных маршрутов: Ростов-на-Дону (3%), Краснодар (3%), Симферополь (2%), Екатеринбург (2%) и Адлер (2%).

Автобусные маршруты

Санкт-Петербург и Москва остаются наиболее популярными. Кроме того, пенсионеры выбирают поездки в Ростов-на-Дону, Великий Новгород и Минск. За границу на новогодние праздники планируют отправиться около 7% возрастных путешественников.

Финансирование путешествий

Многие пенсионеры используют для поездок не только страховые пенсии, но и выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Только за девять месяцев текущего года НПФ перечислили клиентам 81 млрд рублей в рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), что подтверждают данные экспертов НПФ "Будущее".

Новогодние путешествия для пожилых людей становятся всё более доступными, благодаря разнообразию маршрутов, удобству транспорта и дополнительным источникам дохода.

Уточнения

Негосуда́рственный пенсио́нный фонд (НПФ) — организация, осуществляющая деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), в том числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, формированию долгосрочных сбережений, и (или) обязательному пенсионному страхованию.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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