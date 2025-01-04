Стоимость билетов в Москве: полный список на 2025 год

С 2 января 2025 года в Москве вступили в силу новые тарифы на проезд в городском транспорте.
Как сообщается в официальном заявлении, средства, полученные от индексации тарифов, направят на дальнейшее развитие московского транспортного комплекса.
Стоимость разовых поездок:
Безлимитные билеты:
Только автобусы и трамваи:
Для обучающихся:
Пересадки между видами наземного транспорта, а также между метро, МЦК и МЦД останутся бесплатными, что позволит пассажирам экономить на комбинированных маршрутах.
Эти изменения направлены на сохранение доступности транспорта для москвичей и гостей столицы, а также на улучшение транспортной инфраструктуры города.
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