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Стоимость билетов в Москве: полный список на 2025 год

1:47
Туризм

С 2 января 2025 года в Москве вступили в силу новые тарифы на проезд в городском транспорте.

Как сообщается в официальном заявлении, средства, полученные от индексации тарифов, направят на дальнейшее развитие московского транспортного комплекса.

Стоимость разовых поездок:

  • По биометрии: 59 рублей (самый выгодный вариант).
  • По карте "Тройка": 63 рубля.
  • По банковской карте: 70 рублей.
  • Билет на одну поездку: 75 рублей.
  • Билет "Кошелёк" на 90 минут: 94 рубля.

Безлимитные билеты:

  • на 30 дней: от 3 070 до 3 750 рублей (в зависимости от зоны).
  • на 90 дней: от 7 430 до 9 600 рублей.
  • на год: от 22 000 до 28 000 рублей.

Только автобусы и трамваи:

  • на 30 дней: 1 950 рублей. 
  • на 90 дней: 5 150 рублей.
  • на год: 15 900 рублей.

Для обучающихся:

  • на 30 дней: от 595 до 1 360 рублей.
  • на 90 дней: от 1 660 до 3 880 рублей.

Пересадки между видами наземного транспорта, а также между метро, МЦК и МЦД останутся бесплатными, что позволит пассажирам экономить на комбинированных маршрутах.

Эти изменения направлены на сохранение доступности транспорта для москвичей и гостей столицы, а также на улучшение транспортной инфраструктуры города.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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