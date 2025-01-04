Стоимость билетов в Москве: полный список на 2025 год

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2 января 2025 года в Москве вступили в силу новые тарифы на проезд в городском транспорте.

Как сообщается в официальном заявлении, средства, полученные от индексации тарифов, направят на дальнейшее развитие московского транспортного комплекса.

Стоимость разовых поездок:

По биометрии: 59 рублей (самый выгодный вариант).

По карте "Тройка": 63 рубля.

По банковской карте: 70 рублей.

Билет на одну поездку: 75 рублей.

Билет "Кошелёк" на 90 минут: 94 рубля.

Безлимитные билеты:

на 30 дней: от 3 070 до 3 750 рублей (в зависимости от зоны).

на 90 дней: от 7 430 до 9 600 рублей.

на год: от 22 000 до 28 000 рублей.

Только автобусы и трамваи:

на 30 дней: 1 950 рублей.

на 90 дней: 5 150 рублей.

на год: 15 900 рублей.

Для обучающихся:

на 30 дней: от 595 до 1 360 рублей.

на 90 дней: от 1 660 до 3 880 рублей.

Пересадки между видами наземного транспорта, а также между метро, МЦК и МЦД останутся бесплатными, что позволит пассажирам экономить на комбинированных маршрутах.

Эти изменения направлены на сохранение доступности транспорта для москвичей и гостей столицы, а также на улучшение транспортной инфраструктуры города.