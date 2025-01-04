В Турции всё есть, но отныне не будет тесных номеров в отелях 4-5*

В Турции принято постановление, регулирующее минимальные стандарты качества для отелей категории 4 и 5 звёзд. Новые правила запрещают размещение туристов в тесных номерах или комнатах без окон, сообщает Turizm Ajansı.
Согласно нововведениям, утверждены минимальные размеры номеров:
Также постановление запрещает использование для размещения помещений, расположенных в подвалах или на этажах без окон и естественного освещения. Эти изменения внесены в "Положение о квалификации туристических объектов", чтобы повысить качество услуг в отелях высокого уровня и улучшить условия для туристов.
Новые правила направлены на улучшение туристического опыта, соответствие международным стандартам и повышение привлекательности турецких отелей на мировом рынке. Эти меры помогут обеспечить комфортное пребывание путешественников, особенно в отелях премиального сегмента.
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