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В Турции всё есть, но отныне не будет тесных номеров в отелях 4-5*

1:15
Туризм

В Турции принято постановление, регулирующее минимальные стандарты качества для отелей категории 4 и 5 звёзд. Новые правила запрещают размещение туристов в тесных номерах или комнатах без окон, сообщает Turizm Ajansı.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Согласно нововведениям, утверждены минимальные размеры номеров:

  1. Для гостиниц категории 4* - площадь номера должна составлять не менее 20 м², включая жилую зону и санузел.
  2. Для гостиниц категории 5* - минимум 25 м².

Также постановление запрещает использование для размещения помещений, расположенных в подвалах или на этажах без окон и естественного освещения. Эти изменения внесены в "Положение о квалификации туристических объектов", чтобы повысить качество услуг в отелях высокого уровня и улучшить условия для туристов.

Новые правила направлены на улучшение туристического опыта, соответствие международным стандартам и повышение привлекательности турецких отелей на мировом рынке. Эти меры помогут обеспечить комфортное пребывание путешественников, особенно в отелях премиального сегмента.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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