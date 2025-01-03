С 1 января упрощаются правила перевозки домашних животных в поездах

С 1 января 2025 года пассажирам российских поездов станет проще путешествовать с домашними животными. Теперь в купе повышенной комфортности можно провозить мелких питомцев в переносках без необходимости выкупать все четыре места. Об этом изданию "Реальное время" сообщил заместитель гендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Станислав Зотин.
Купе повышенной комфортности рассчитано на четыре места и предлагает дополнительные удобства:
Ранее, до конца 2024 года, перевозка животных в таких купе была возможна только при условии выкупа всех мест.
Новый регламент касается лишь мелких животных, которые должны находиться в переносках. Для перевозки крупных собак правила остаются прежними, включая требование выкупа купе целиком.
Нововведение особенно актуально для тех, кто путешествует с питомцами, но не хочет или не может позволить себе оплачивать сразу четыре билета.
Федеральная пассажирская компания (ФПК) — российская компания, дочерняя компания ОАО «РЖД», предоставляющая услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении.
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