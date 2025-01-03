С 1 января упрощаются правила перевозки домашних животных в поездах

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 января 2025 года пассажирам российских поездов станет проще путешествовать с домашними животными. Теперь в купе повышенной комфортности можно провозить мелких питомцев в переносках без необходимости выкупать все четыре места. Об этом изданию "Реальное время" сообщил заместитель гендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) Станислав Зотин.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящая собака

Купе повышенной комфортности рассчитано на четыре места и предлагает дополнительные удобства:

Питание (ужин или завтрак, вода и чай);

Постельные принадлежности и дорожный набор;

Тапочки, газеты и журналы;

Телевизор, розетки на 220В и систему кондиционирования.

Ранее, до конца 2024 года, перевозка животных в таких купе была возможна только при условии выкупа всех мест.

Новый регламент касается лишь мелких животных, которые должны находиться в переносках. Для перевозки крупных собак правила остаются прежними, включая требование выкупа купе целиком.

Нововведение особенно актуально для тех, кто путешествует с питомцами, но не хочет или не может позволить себе оплачивать сразу четыре билета.

Уточнения

Федеральная пассажирская компания (ФПК) — российская компания, дочерняя компания ОАО «РЖД», предоставляющая услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении.

