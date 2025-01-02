Парк развлечений Мир Уолта Диснея официально попрощается с некоторыми аттракционами

Скоро завершится возможность насладиться поездками на трех аттракционах в Walt Disney World Resort, расположенном в Орландо, Центральная Флорида.
Закрытие аттракционов и плановые ремонты — это обычное дело для парков развлечений. Даже такой знаковый курорт, как Walt Disney World Resort, не застрахован от временных остановок, как запланированных, так и непредвиденных, в результате чего отдыхающим может оказаться недоступным посещение их любимых аттракционов.
В то время как Центральная Флорида смело движется к эпохе значительных изменений, предлагая новые земли и обновленный взгляд на классические аттракционы, Disney Experiences активно работает над тем, чтобы освободить пространство для своих амбициозных планов на будущее.
Одним из самых ожидаемых изменений станет полная трансформация DinoLand USA в Disney's Animal Kingdom. Эта зона преобразится в Tropical Americas, где появятся аттракционы, вдохновленные такими фильмами, как Encanto и Indiana Jones, причем последний заменит особенно любимый многими аттракцион DINOSAUR.
Однако такие масштабные планы требуют определённых жертв — несколько популярных аттракционов закрываются навсегда или на временной основе, чтобы освободить место для новшеств. И уже через неделю три аттракциона, расположенные в трех различных тематических парках — Magic Kingdom Park, EPCOT и Disney's Animal Kingdom — отметят свой последний день работы на длительное время.
Дисней Уорлд (англ. Disney World), официальное название — «Всемирный центр отдыха Уолта Диснея» (англ. Walt Disney World Resort) — самый большой по площади и самый посещаемый центр развлечений в мире, покрывающий площадь примерно в 100 км².
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