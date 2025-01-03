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Краби и Пхукет — лидеры по чистоте среди пляжей Таиланда

1:18
Туризм

В Таиланде официально признаны самые чистые пляжи страны. Как сообщает издание Phuket Gazette, Департамент по контролю за загрязнением окружающей среды оценил 13 пляжей, 10 из которых получили высший балл за чистоту и экологическое состояние.

Таиланд
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Таиланд

Самые чистые пляжи Таиланда:

  • Самила (Сонгкхла)
  • Най-Харн (Пхукет)
  • Тон-Сай, Майя-Бэй, Ло-Сама, Ко-Юнг, Ко-Гай (все — Краби)
  • Тхай-Мыанг (Пханг-Нга)
  • Банг-Бен (Ранонг)
  • Тханг-Рин (Сатун).

Наихудшая ситуация с качеством воды на пляжах, расположенных поблизости от промышленных объектов:

  • Устье Чао-Пхрайи, Самут-Пракан
  • Побережье у фабрики красок (35 км), Самут-Пракан
  • Пак-Кхлонг 12 Танва, Самут-Пракан
  • Лэм-Чабанг, Чонбури
  • Тха-Джин, Самут-Сакхон

Они страдают от загрязнения, вызванного промышленными выбросами, что делает их непривлекательными для отдыха.

Таиланд уделяет большое внимание экологической чистоте своих пляжей, особенно в туристических районах. Важно, чтобы отдыхающие и бизнес также поддерживали экологические инициативы, помогая сохранить природную красоту страны.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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