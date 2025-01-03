Краби и Пхукет — лидеры по чистоте среди пляжей Таиланда

В Таиланде официально признаны самые чистые пляжи страны. Как сообщает издание Phuket Gazette, Департамент по контролю за загрязнением окружающей среды оценил 13 пляжей, 10 из которых получили высший балл за чистоту и экологическое состояние.
Самые чистые пляжи Таиланда:
Наихудшая ситуация с качеством воды на пляжах, расположенных поблизости от промышленных объектов:
Они страдают от загрязнения, вызванного промышленными выбросами, что делает их непривлекательными для отдыха.
Таиланд уделяет большое внимание экологической чистоте своих пляжей, особенно в туристических районах. Важно, чтобы отдыхающие и бизнес также поддерживали экологические инициативы, помогая сохранить природную красоту страны.
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