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Вотчина Деда Мороза - чудеса круглый год

2:30
Туризм

Великий Устюг, расположенный в Вологодской области, был основан почти девять веков назад и долгие годы оставался важным торговым центром, соединяющим Запад и Восток. Через него проходили ключевые пути, связывавшие Азию и Европу. Сегодня этот город славится не только своей историей, но и особой атмосферой сказки и волшебства.

дом Деда Мороза, Великий Устюг
Фото: Wikimedia Commons by Alexander Yuriev / Kremlin.ru is licensed under Public domain
дом Деда Мороза, Великий Устюг

Четверть века назад в Великом Устюге появилась вотчина Деда Мороза — место, где круглый год царит новогодняя магия. Среди живописных лесов расположился терем зимнего волшебника, где каждый может встретиться с ним лично, заглянуть в его таинственную пещеру или прогуляться по тропе сказок.

На этой тропе оживают герои русских легенд: могучие богатыри, озорная Кикимора и другие персонажи из старинных преданий. А неподалёку, в зоосаде — филиале Московского зоопарка, — обитают около 400 животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу.

Город сохранил очарование старого купеческого центра: особняки XVIII-XIX веков, уютные улочки и самобытные достопримечательности. В нескольких километрах от Устюга находится природное чудо — самоизливающийся фонтан в Опоках. Зимой вода, замерзая, превращается в причудливые ледяные узоры, создавая фантастические скульптуры.

С Великим Устюгом связана история о святом Прокопии, который спас город от метеоритного дождя в 1290 году. Прокопий, в прошлом богатый купец, после трагической гибели отца оставил своё состояние и стал юродивым. Ему явилось видение, предупреждавшее о надвигающейся катастрофе. По его призыву горожане собрались на молитву, и когда метеоритный дождь обрушился на окрестности, сам город остался невредим.

В память о чудесном избавлении в фундамент храма был заложен камень с места падения метеоритов. Этот храм стал местом паломничества, где люди просят защиты и помощи. Внутри сохранился резной иконостас и икона Прокопия, изображающая его подвиг. Сегодня сюда приходят за утешением и вдохновением, а на камне, где когда-то молился святой, отдыхают те, кто ищет ответы на свои вопросы.

Уточнения

Вели́кий У́стюг (историческое название У́стюг) — город в России, административный центр Великоустюгского округа Вологодской области. Один из древнейших городов на Русском Севере, сохранивший богатое культурное наследие.

Проко́пий У́стюжский (Прокопий Лю́бекский, нем. Prokopius von Ustjug und Lübeck) (?), Любек (?) — 8 июля 1303, Великий Устюг) — блаженный (юродивый во Христе) чудотворец, святой Русской православной церкви.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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