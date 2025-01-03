Сырые устрицы стали причиной инфекции у туристки из России

В Красноярском крае зарегистрирован случай острой кишечной инфекции (ОКИ), вызванной холероподобным вибрионом. Заболевание диагностировали у женщины, вернувшейся с отдыха на Пхукете, Таиланд. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По информации ведомства, женщина во время отпуска употребляла сырые устрицы, что могло стать причиной заражения. После возвращения в Россию у неё появились симптомы кишечного заболевания. Лабораторные исследования, проведённые в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае", подтвердили наличие холероподобного вибриона.
Санитарно-карантинный контроль на борту самолёта прошёл в штатном режиме, признаков инфекционных заболеваний у пассажиров не выявили. После обнаружения случая ОКИ была проведена дезинфекция самолёта, определён круг контактных лиц, организовано их медицинское наблюдение и обследование.
Заболевшая уже выписана из инфекционного стационара. Роспотребнадзор напомнил гражданам о важности профилактических мер во время поездок за границу. В ведомстве рекомендуют:
употреблять только проверенные продукты, пить бутилированную или кипячёную воду;
термически обрабатывать мясо, рыбу и морепродукты;
мыть руки перед едой и после посещения мест массового скопления людей;
избегать попадания воды в рот при купании;
использовать репелленты и москитные сетки для защиты от насекомых.
Комплекс противоэпидемических мероприятий позволил быстро локализовать ситуацию и предотвратить её распространение.
У́стрицы (лат. Ostreidae) — семейство морских двустворчатых моллюсков, включающее около 50 видов.
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