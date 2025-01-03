Сырые устрицы стали причиной инфекции у туристки из России

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Красноярском крае зарегистрирован случай острой кишечной инфекции (ОКИ), вызванной холероподобным вибрионом. Заболевание диагностировали у женщины, вернувшейся с отдыха на Пхукете, Таиланд. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pacific_oysters_01.jpg by David Monniaux, mod. by Peter Gugerell Тихоокеанские устрицы

По информации ведомства, женщина во время отпуска употребляла сырые устрицы, что могло стать причиной заражения. После возвращения в Россию у неё появились симптомы кишечного заболевания. Лабораторные исследования, проведённые в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае", подтвердили наличие холероподобного вибриона.

Санитарно-карантинный контроль на борту самолёта прошёл в штатном режиме, признаков инфекционных заболеваний у пассажиров не выявили. После обнаружения случая ОКИ была проведена дезинфекция самолёта, определён круг контактных лиц, организовано их медицинское наблюдение и обследование.

Заболевшая уже выписана из инфекционного стационара. Роспотребнадзор напомнил гражданам о важности профилактических мер во время поездок за границу. В ведомстве рекомендуют:

употреблять только проверенные продукты, пить бутилированную или кипячёную воду;

термически обрабатывать мясо, рыбу и морепродукты;

мыть руки перед едой и после посещения мест массового скопления людей;

избегать попадания воды в рот при купании;

использовать репелленты и москитные сетки для защиты от насекомых.

Комплекс противоэпидемических мероприятий позволил быстро локализовать ситуацию и предотвратить её распространение.

Уточнения

У́стрицы (лат. Ostreidae) — семейство морских двустворчатых моллюсков, включающее около 50 видов.

