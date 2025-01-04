Расследование: убийцей на курорте в Египте неожиданно оказалась акула-мако

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Египте завершили расследование недавнего нападения акулы на туристов в районе курорта Марса-Алам. Инцидент произошёл 29 декабря и унёс жизнь одного из двух пострадавших итальянцев. Один мужчина скончался сразу из-за тяжёлой травмы, второго госпитализировали с ранениями ног.

Фото: Wikimedia Commons by Andrey Butko is licensed under Public domain Сельдевая акула и серо-голубая аула мако

Как писала Pravda.Ru, власти ввели временный запрет на плавание в этой акватории.

Эксперты смогли идентифицировать тип акулы, изучив характер укусов на теле пострадавшего. Это оказалась акула-мако — одна из самых быстрых акул в мире. Хотя она реже представляет опасность для человека, чем, например, тигровая акула, её скорость и сила всё же делают её потенциально угрожающей. Обитает этот вид в тропических и жарких водах, включая Индийский океан.

Согласно данным International Shark Attack File, в период с 2001 по 2023 годы зарегистрировано 17 нападений акул-мако на человека, из которых 9 были неспровоцированными. Среди известных случаев — атака в 2010 году, когда акула-мако откусила руку россиянину Евгению Тришкину во время отдыха в Шарм-эш-Шейхе. Ещё один инцидент произошёл в тот же год с украинцем Виктором Колием, который получил травму правой ноги.

В последние годы внимание привлекает необходимость мониторинга акул в Красном море. Представители научного комитета, включая специалистов в области морских наук, призывают к проведению систематических исследований для изучения поведения акул. Это важно не только для предотвращения новых трагедий, но и для обеспечения безопасности туристов. Министерство окружающей среды Египта получило настоятельные рекомендации ускорить реализацию уже разработанных планов по наблюдению за морскими хищниками в регионе.

Работники дайвинга и круизов, активно взаимодействующие с морской средой, выражают особый интерес к новым исследованиям. Эти меры помогут минимизировать риски и обеспечить безопасное сосуществование человека и морских обитателей.

Уточнения

Ма́ко или акула-мако, или обыкновенная акула-мако, или чернорылая акула, или макрелевая акула, или серо-голубая акула, или серо-голубая сельдевая акула (лат. Isurus oxyrinchus), — крупная акула семейства сельдевых акул.

