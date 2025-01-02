Пять бюджетных поездок на январские выходные

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Список основан на прошлом опыте путешественников и наших находках. Вот самые интересные варианты.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ghostly_winter_trees_(15677238671).jpg by Murray Foubister Зима

Переславль-Залесский

Прекрасное место для однодневного или уикенд-путешествия. Билет на поезд обойдётся от 737 рублей, а номера в небольших отелях стартуют от 3000 рублей за ночь.

Здесь стоит посетить Горицкий монастырь и Троицкий собор Даниловского монастыря с его потрясающими фресками. А закат лучше всего встречать у Плещеева озера — главного символа города, после прогулки по набережной у церкви Сорока Мучеников.

Дмитров

Доехать до этого уютного городка можно всего за полтора часа на электричке за 200 рублей. Обязательно загляните в Дмитровский кремль с Успенским собором и не пропустите необычный Музей лягушки — особенно, если путешествуете с детьми.

Для любителей активного отдыха рядом находятся горнолыжные курорты "Сорочаны", "Яхрома" и "Волен".

Калуга

Город, где сочетаются старинная архитектура и современные достопримечательности. Билеты на поезд начинаются от 1191 рубля, а хостелы — от 1500 рублей за ночь. Гостиницы для двоих обойдутся минимум в 4000 рублей.

Обязательно прогуляйтесь по Гостиным рядам XIX века, сфотографируйтесь у гигантского шара в центре города и посетите знаменитый Музей космонавтики. Каменный мост и другие исторические объекты добавят вашему путешествию атмосферности.

Белоруссия — доступное заграничное путешествие

Если вы хотите сменить обстановку, отправляйтесь в Союзное государство. Билеты на поезд в Минск стоят от 4000 рублей. В списке - Несвижский и Мирский замки, которые особенно живописны зимой. В самом Минске вас ждут праздничные гуляния и уютные кафе.

Идеи поближе к Москве

Если времени немного, обратите внимание на такие города, как Можайск, Тула или Киржач. Они идеально подходят для короткого отпуска.

Каждое из этих направлений подарит вам яркие впечатления, не требуя серьёзных расходов. Планируйте заранее и наслаждайтесь праздниками!

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

